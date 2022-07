Nowy dizajn Gmaila to strzał w 10! Wszystko pod ręką, niczego nie przegapimy

Już dziś możemy używać Gmaila z nowym dizajnem i sposobem korzystania z elementów Google Workspace. Zmiana ułatwia poruszanie się między Gmailem, Chatem, Google Meet i Spaces w ramach jednej aplikacji. Z racji tego dodano pasek boczny po lewej stronie i kilka innych usprawnień.

Jak uruchomić nowy układ w Gmailu?

Zdjęcie / INTERIA.PL

Użytkownicy mogą uruchomić nowy układ aplikacji ręcznie, co zrobimy, klikając w: Ustawienia > Szybkie ustawienia > Wypróbuj nowy widok Gmaila. Prawdopodobnie zostaniemy zapytani o to, którą z aplikacji włączyć - Chat czy Meet. Możemy wybrać jedną z nich albo obie, a w razie potrzeby decyzję dostosujemy później w ustawianiach. Jeśli zmiany nam się nie spodobają, możemy w każdej chwili z nich zrezygnować, wchodząc w Ustawienia > Szybkie ustawienia > Wróć do oryginalnego widoku Gmaila > Załaduj ponownie.

Reklama

Zdjęcie / INTERIA.PL

Nawet jeżeli nie włączymy dodatkowych aplikacji, to i tak otrzymamy nowy wygląd, ale domyślnie tylko w ramach Gmaila i nie wyświetli nam się pasek boczny po lewej stronie.

Jeśli jednak je włączymy, będziemy mogli również uzyskać dostęp do indywidualnych lub grupowych wiadomości czatu z zakładki Czat. Aby otworzyć czat w małym wyskakującym okienku u dołu ekranu, trzeba przejść do góry dowolnego czatu (lub spojrzeć obok wiadomości w panelu bocznym, a następnie wybrać odpowiednią ikonkę) i kliknąć Otwórz w wyskakującym okienku. Okno pozostanie widoczne, gdy przejdziemy również do innych kart.

O nowych wiadomościach zostaniemy poinformowani poprzez specjalne powiadomienia. Będą się one znajdować w lewym dolnym rogu Gmaila.

W ramach wprowadzonych zmian pojawiła się także strzałka po prawej stronie ekranu u dołu, którą włączymy lub ukryjemy panel boczny. Za to na górze przy ustawieniach możemy dostrzec nasz status. Tam też zmienimy go według uznania i potrzeb.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Wprowadzone zmiany zdecydowanie ułatwiają korzystanie z tych narzędzi, a od sprawnego komunikowania się na różne sposoby np. ze współpracownikami czy znajomymi dzieli nas jedynie kilka kliknięć. Nawet jeśli nie jesteśmy zapalonymi użytkownikami Chatu, Google Spaces czy Meet, a tego typu nowości nie są nam potrzebne, także odświeżony interfejs Gmaila jest przyjemny i warto go używać w codziennej obsłudze poczty elektronicznej.