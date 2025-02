Nowy trend na rynku smartfonów znacząco przybrał na sile w trakcie pandemii. Podczas gdy jeszcze w 2020 roku smartfony premium posiadały 15% udział na rynku, to w 2024 roku wynosił on już 25%. Premiumizacja to bez wątpienia trend, do którego przyczyniły się zakrojone na szeroką skalę działania marketingowe największych gigantów, ale też zastąpienie przez smartfona całego wachlarza urządzeń - od aparatu cyfrowego po laptopa.