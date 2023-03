O, jaki tani. Samsung Galaxy A54 5G ma też inne atuty

Samsung Galaxy A54 5G posiada 6,4-calowy ekran Super AMOLED z rozdzielczością FHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz korektorem obrazu Vision Booster. Jego procesorem jest Exynos 1380.

Do dyspozycji mamy 50 MP aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu, 12 MP ultraszerokokątny i 5 MP makro. Dobre selfie zrobimy 32 MP przednim aparatem. Jego bateria ma pojemność 5000 mAh. O czym warto wspomnieć, to że Samsung chwali się zwiększoną żywotnością baterii w porównaniu do poprzedników — powinna nam wystarczyć nawet na ponad dwa dni pracy. Dobry dźwięk dostarczają nam głośniki Dolby Atmos.

Zdjęcie Samsung Galaxy A54 5G w wersji białej / Samsung / materiały prasowe

Jest dość lekki, ponieważ waży 202 gramy. Co istotne, to że w smartfonie możemy umieścić kartę pamięci microSD do 1 T. Kupimy go w wersji z 128 GB lub 256 GB pamięci.

Dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: limonkowej, czarnej, fioletowej i białej. Cieszy fakt, że Samsung zdecydował się odejść od wyspy aparatów. Trzeba też przyznać, że model limonkowy naprawdę przyciąga wzrok.

Telefon jest wodoodporny i pyłoodporny. Nie zapominajmy też o tym, że obsługuje łączność 5G.

Ile kosztuje Samsung Galaxy A54 5G?

Kwestia ceny zapewne okaże się sporna. Za wersję z 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy 2399 zł. Model z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej kupimy natomiast za 2649 zł.

I choć jednorazowo nie jest to mały wydatek, cena ta na pewno jest dużo bardziej atrakcyjna, niż w przypadku flagowców, które zazwyczaj kosztują już ponad 6 tysięcy złotych. To czyni ten telefon bardziej dostępnym, choć musimy oczywiście pamiętać o tym, że nie oferuje on tego, co np. Samsung Galaxy S23 Ultra (ale też nie o to w tym chodzi).