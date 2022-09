Ogromna grzywna dla Instagrama. Powodem naruszenie prywatności dzieci

Ostatni piątek nie przyniósł dobrych wieści dla firmy Meta - irlandzka Komisja Ochrony Danych podjęła wtedy decyzję odnośnie przyznania jej sporej grzywny. Wynosi ona aż 405 milionów euro. Jak uważa komisja, doszło do naruszenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO.

Według ustaleń DCP, nastolatkowie, którzy zmienili profil swojego konta na biznesowy, aby mieć dostęp do narzędzi analitycznych takich jak liczba wizyt na profilu, nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób udostępniają publicznie większą liczbę danych, w tym numery telefonów i adresy e-mail, a coś takiego nie powinno mieć miejsca.

Właściciel Instagrama, tzn. Meta zapowiada, że planuje odwołać się od decyzji. Rzecznik firmy powiedział, że dochodzenie dotyczyło starych ustawień w aplikacji, które zostały aktualizowane ponad rok temu. Od tego czasu miało zostać wydane wiele funkcji, jakie ulepszyły bezpieczeństwo i prywatność małoletnich. Obecnie każdy dołączający użytkownik, który ma poniżej 18 lat, ma automatycznie ustawione konto jako prywatne, a to sprawia, że tylko znajomi im ludzie (i ci, którym pozwolą na obserwowanie) mogą mieć dostęp do danych, które udostępniają. Dorośli nie mogą też wysyłać wiadomości do dzieci, które ich nie obserwują.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy irlandzka komisja nałożyła na Meta grzywnę - łącznie są już trzy. Firma otrzymała już tego typu karę w tym roku, wynoszącą 17 milionów euro za 12 przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych. W zeszłym roku natomiast, czyli 2021, Meta dostała grzywnę 267 milionów euro za to, że aplikacja Whatsapp nie spełniała zasad przejrzystości RODO. Jak widać, różnica w wysokości pierwszej wspomnianej grzywny i kolejnych jest ogromna.