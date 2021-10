Rynek składanych smartfonów jest nadal niszowy, choć coraz większa ilość producentów telefonów zwraca na niego uwagę. Tym segmentem bezsprzecznie rządzi Samsung, który niedawno wprowadził do sprzedaży już trzecią generację Flipów i Foldów. Inni producenci robili mniej lub bardziej ambitne próby produkowania składanych telefonów. Bardzo możliwe, że już w listopadzie dołączy do tej grupy Oppo.

Na chińskiej stronie Weibo pojawiła się informacja o tym, że Oppo zaprezentuje swojego składanego smartfona już w listopadzie. Tym samym firma spróbuje znaleźć dla siebie miejsce w tej niszy. Oppo Fold (nie wiadomo tak naprawdę, jak będzie się nazywał) zostanie zaopatrzony w komponenty na miarę flagowca. Urządzenie będzie zasialne procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Zastosowany także zostanie ośmiocalowy wyświetlacz LTPO OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Do składanego smartfona Oppo zostanie zaimplementowana bateria o pojemności 4500 mAh, którą będzie można naładować z mocą 65 W. Głównym obiektywem do robienia zdjęć będzie Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP. W przypadku przedniej kamery można oczekiwać matrycy 32 MP. Smartfon najprawdopodobniej zostanie wypuszczony do sklepów z fabrycznie wgranym oprogramowaniem ColorOS 12, które zostało zaprezentowane na początku tego miesiąca.