Popularny serwis społecznościowy coraz bardziej kieruje swoją działalność w stronę pośredniczenia w sprzedaży. Portal zaczynał jako miejsce do dzielenia się z innymi materiałami graficznymi, lecz z biegiem czasu zyskał na funkcjonalności. Teraz będzie można skorzystać z technologii AR, by sprawdzić, jak meble z Walmarta, Crate & Barrel, CB2 i West Elm będą wyglądać w naszym domu.

Pinterest już od dłuższego czasu jest wykorzystywany przez firmy do wizualnej prezentacji swoich produktów. Teraz posiadając urządzenie mobilne ze wsparciem dla rozszerzonej rzeczywistości, będziemy mogli sprawdzić, jak dane przedmioty będą wyglądały w naszym domu. Niestety, funkcja na początku będzie ograniczona tylko do niektórych sklepów w Stanach Zjednoczonych, lecz jeśli okaże się sukcesem, to wkrótce będziemy mogli spodziewać się jej również w innych krajach. Sprawdzanie mebli przed ich zakupem w aplikacji, mogłoby bardzo pozytywnie wpłynąć na wyniki sprzedażowe i ograniczyć ilość składanych reklamacji.

Zdjęcie Nowa funkcja w aplikacji Pinterest Fot. Pinterest / materiały prasowe

W oficjalnym poście można przeczytać, że na początku usługa będzie obejmować 80 tysięcy egzemplarzy mebli. Jeżeli użytkownikowi spodoba się ich wygląd, zostanie odesłany do strony sklepu, gdzie będzie mógł dokonać zakupu.

Sam pomysł nie jest oczywiście niczym nowym. Już w 2013 roku Ikea pozwoliła cyfrowo sprawdzić, jak będą wyglądały meble w mieszkaniu klienta. Podobne rozwiązania zaproponowały również inne znane firmy jak Amazon, Target, Shopify, i Etsy.

Nie jest to również pierwszy pomysł na wykorzystanie technologii AR przez Pinterest. Wcześniej aplikacja pozwalała w ten sposób zobaczyć, jak będzie wyglądał makijaż po pomalowaniu twarzy.