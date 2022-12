Po co włączać tryb samolotowy? 5G rozwiąże problem z Internetem w podróży

Spis treści: 01 O co chodzi z trybem samolotowym w telefonie?

02 Jak włączyć i wyłączyć tryb samolotowy w telefonie?

03 Co się stanie, jeśli nie włączę trybu samolotowego?

04 Sieć 5G na pokładach samolotów w UE

O co chodzi z trybem samolotowym w telefonie?

Smartfon zawsze jest połączony z siecią komórkową. Przez to nieustannie odbiera i emituje fale, dzięki którym możliwe wysyłanie SMS-ów, prowadzenie rozmów telefonicznych, używanie opcji Bluetooth czy korzystanie z Internetu.

Tryb samolotowy w telefonie służy do tego, by to połączenie przerwać. W konsekwencji traci się dostęp do części podstawowych funkcji telefonu. Ma to jednak kilka zalet i zastosowań.

Przede wszystkim tryb samolotowy minimalizuje ryzyko, że na pokładzie statku powietrznego dojdzie do zakłócenia działania kluczowych urządzeń.

Poza tym wyłączenie nadajników i odbiorników zmniejsza zużycie energii w telefonie. Jest to szczególnie przydatne w miejscach o słabym zasięgu, gdzie urządzenie nieustannie próbuje nawiązać połączenie.

Tryb samolotowy można też wykorzystać do tego, żeby pozbyć się uciążliwych reklam w grach, które nie wymagają połączenia z siecią. Po włączeniu tej funkcji program będzie działał, ale reklamy po prostu się nie wczytają.

Jak włączyć i wyłączyć tryb samolotowy w telefonie?

Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego w telefonie z systemem Android jest stosunkowo proste. W większości urządzeń można znaleźć tę funkcję w belce powiadomień. Jest ona oznaczona symbolem samolotu i podpisana jako "tryb samolotowy" lub ewentualnie "tryb offline".

Kliknięcie tej ikony natychmiast odetnie urządzenie od sieci komórkowej. Ponowne kliknięcie z kolei przywróci połączenie. Tę funkcję można też znaleźć w ustawieniach, w zakładce "połączenia" lub podobnej - to zależy od nazewnictwa wykorzystywanego przez danego producenta.

W iPhone’ach tę funkcję można znaleźć w centrum sterowania. Również w tym wypadku będzie ona oznaczona symbolem samolotu.

Tryb samolotowy jest też dostępny w starszych urządzeniach bez ekranu dotykowego. Znajdzie się go zawsze w panelu ustawień.

Co istotne, nawet z włączonym trybem samolotowym w dalszym ciągu można korzystać z innych funkcji smartfona, m.in. z odtwarzania multimediów czy korzystania z aplikacji niewymagających dostępu do sieci.

Co się stanie, jeśli nie włączę trybu samolotowego?

Obecnie urządzenia w samolotach są tworzone w taki sposób, by komórka nie wpływała w żadnym stopniu na ich działanie. Więc w teorii nic złego nie powinno się wydarzyć.

Pojawiają się jednak głosy, że czasem w słuchawkach pilotów mogą rozbrzmiewać irytujące szumy. Dokładnie takie, jakie wydawały kiedyś głośniki komputerowe, gdy ktoś dzwonił na telefon leżący niedaleko od nich.

Dlatego załoga najczęściej prosi o korzystanie z trybu samolotowego w trakcie lotu. Jest to działanie prewencyjne, które ma zapobiec wystąpieniu ewentualnych zakłóceń.

Sieć 5G na pokładach samolotów w UE

Wszystko wskazuje na to, że niebawem na pokłady samolotów w Unii Europejskiej trafi łączność 5G. W maszynach będą mogły być montowane przekaźniki komórkowe, które połączą się z sieciami naziemnymi i pozwolą na korzystanie z Internetu, prowadzenie rozmów i wysyłanie wiadomości SMS.

Komisja Europejska zezwoliła już na korzystanie z nowego standardu, który wykorzystuje inny zakres częstotliwości niż ten stosowany w lotnictwie.