Początek pandemii zachwiał światową gospodarką i utrudnił utrzymanie ciągłości dostaw. Poskutkowało to niedoborem niektórych komponentów na rynku. Szczególnie odczuli to producenci elektroniki, którzy na niektóre części do swoich urządzeń musieli czekać tygodniami. Kryzys uderzył nawet w największych graczy na rynku. Ceny kart graficznych poszły drastycznie w górę, przy jednocześnie niskiej dostępności, a niektóre przedsiębiorstwa musiały ograniczyć ilość wyprodukowanych egzemplarzy swoich urządzeń. Kryzys dotknął nawet Apple, które zeszłym roku wypuściło na rynek o 10 milionów jednostek iPhone’ów 13 niż planowano.

Okazuje się, że rynek półprzewodników ma się całkiem dobrze i stale się rozrasta. Według danych udostępnionych przez Semiconductor Industry Association w zeszłym roku na sprzedaży układów scalonych zarobiono 555,9 miliardów dolarów. To o ponad 26 proc. więcej niż w 2020 roku. Biorąc pod uwagę 2021 rok, Chiny przodują na rynku z łączną sprzedażą półprzewodników o wartości 192,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 27,1 procent w stosunku do poprzedniego roku. To tam znajdują się fabryki największego producenta układów scalonych - TSMC.

Eksperci przewidują, że w tym roku możemy ponownie spodziewać się wzrostu przychodów ze sprzedaży półprzewodników, lecz nadal może być ich zbyt mało, by zaspokoić globalne zapotrzebowane. CEO SIA, John Neuffer zauważył, że najprawdopodobniej nie uda się utrzymać tego post-pandemicznego, dynamicznego wzrostu, lecz w przyszłych latach rynek nadal będzie się prężnie rozwijał.

W Chinach znajdują się fabryki największych producentów półprzewodników, nic zatem dziwnego, że Państwo Środka jest największym rynkiem, lecz już teraz przedsiębiorstwa decydują się na inwestycje w nowe infrastruktury poza tym krajem. Samsung ogłosił budowę fabryki w stanie Teksas, a TSMC przy wsparciu Sony wybuduje nową infrastrukturę w Japonii.