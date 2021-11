Qualcomm zaprezentuje Snapdragona 898 już 30 listopada?

Co prawda, nie przyciągają one aż takiej uwagi konsumentów, jak premiery nowych smartfonów, lecz prezentacje poszczególnych komponentów są niemniej ważne. To one odpowiadają za płynność i wydajność urządzeń mobilnych. Qualcomm jest jednym z najważniejszych producentów procesorów do smartfonów i możliwe, że już niedługo zaprezentuje swój nowy chipset.

Snapdragon 898 będzie wytwarzany w procesie Samsunga 4 nm. Za procesy graficzne będzie odpowiadać jednostka Adreno 730. Głównym rdzeniem będzie ARM Cortex-X2 o częstotliwości sygnału zegarowego 3.0 GHz. Będzie on wspierany przez trzy rdzenie Cortex-A710 o zegarze 2.5 GHz i najsłabsze cztery Cortex-A510 o taktowaniu 1.79 GHz. Chipset ma być aż o 20 proc. bardziej wydajny niż poprzedni flagowiec firmy Qualcomm. Wyjdzie też ze zintegrowanym modemem Snapdragon X65 5G.

Reklama

Jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia, lecz wiele wskazuje na to, że Qualcomm Snapdragon 898 zostanie zaprezentowany 30 listopada podczas wydarzenia Tech Summit, które potrwa do 2 grudnia. Pierwszym smartfonem, który zostanie zaopatrzony w nowy procesor będzie najprawdopodobniej Xiaomi 12. Urządzenie będzie miało swoją premierę pod koniec tego roku.