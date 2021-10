Realme przedstawia swój nowy system na bazie Androida 12

Android 12 został oficjalnie zaprezentowany 4 października. Jednak nie trafił bezpośrednio do wszystkich smartfonów. Oczekiwano, że aktualizację dostaną najpierw Pixele, jednak tak się nie stało. Pierwszym oprogramowaniem bazującym na kodzie źródłowym Androida 12 okazał się być ColorOS 12, stworzony przez Oppo. Teraz Realme zaprezentowało swój interfejs 3.0, który również opiera się na systemie Google.

RealmeUI 3.0 przede wszystkim ma być szybszym i bardziej bezpiecznym interfejsem. Producent wspomina o większej prędkości włączania się aplikacji o 13 proc. Zmniejszone zostanie zużycie baterii o 12 proc. a sam system będzie zajmował o 30 proc. mniej miejsca w pamięci wbudowanej urządzenia. Ponadto, posiadacze smartfonów Realme mogą liczyć na nowy wygląd ikon. Bezpieczeństwo użytkowników ma zwiększyć możliwość przesyłania zdjęć bez lokalizacji oraz danych Exif.

Realme będzie wprowadzało swoje nowe oprogramowanie na smartfony metodą falową. Oznacza to, że nie wszyscy użytkownicy od razu będą mogli pobrać aktualizację. Jako pierwszy mogą na nią liczyć posiadacze modelu Realme GT, dla których będzie ona dostępna jeszcze w październiku. Inni będą musieli poczekać przynajmniej do grudnia. W ostatnim miesiącu 2021 roku aktualizacja zostanie udostępniona na urządzenia Realme X7 Max, Realme 8 Pro, Realme GT NEO 2 5G. RealmeUI 3.0 trafi również do starszych modeli, lecz dopiero w 2022 roku.