Branża telekomunikacyjna w pierwszych czterech generacjach sieci poczyniła cztery ogromne kroki: najpierw w technice analogowej, potem od analogowej do cyfrowej, później do cyfrowego przesyłania danych, a następnie do technologii szerokopasmowych. Każdy z nich przyniósł zwiększenie ilości i prędkości przesyłania danych. Jednak w następnej dekadzie, patrząc na rozwój technologii 5G i w dalszej perspektywie, sądzimy, że przesył danych przestanie być motorem napędowym rozwoju. Zamiast tego technologia powinna zmienić się tak, by uczynić życie łatwiejszym i być wartościową dla całego społeczeństwa. Zero-Power Communications oferuje producentom elektroniki sposób na usunięcie baterii z ich produktów, zmniejszając koszty i wpływ na środowisko w tym procesie. Technologia ta będzie w centrum naszego zainteresowania podczas przejścia z generacji 5G do 6G

podkreślił Henry Tang, Chief 5G Scientist w OPPO.