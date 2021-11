S21 po aktualizacji wykazuje poważny błąd - Samsung już pracuje nad jego usunięciem

Samsung zdążył już oficjalnie zaprezentować swoją nakładkę One UI 4, która bazuje na kodzie źródłowym Androida 12. Koreański producent ogłosił, że One UI 4 nie będzie dostępne od razu na wszystkie najnowsze urządzenia, lecz zostanie wypuszczone seriami. Już teraz w listopadzie aktualizacja oprogramowania jest dostępna dla posiadaczy smartfonów S21, S21 Plus i S21 Ultra. Niestety, nie odbyło się bez błędów.

Pierwsi użytkownicy, którzy pobrali aktualizację zaczęli zgłaszać występujące w niej błędy. Najbardziej rażącym okazała się być usterka związana z częstotliwością odświeżania ekranu. Urządzenie nie pozwalało na korzystanie z trybu 120 Hz, gdyż zaraz po jego wyborze ustawienie resetowało się do 60 Hz.

Reklama

Zespół Samsunga odpowiedzialny za One UI 4 jest świadomy występowania usterki. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że błąd pojawiał się również podczas beta testów. Wtedy został on wyeliminowany, lecz rozwiązanie okazało się nietrwałe.

One UI 4 w tej chwili jest dostępne tylko i wyłącznie dla posiadaczy S21, S21 Plus i S21 Ultra. Początkowo błąd zgłaszali tylko konsumenci ze Stanów Zjednoczonych, lecz problem zaczął pojawiać się również w innych krajach. Już w grudniu aktualizację będą mogli pobrać użytkownicy smartfonów Galaxy Z Fold 3 5G , Z Flip 3 5G, S20, S20 Ultra, S20 Plus, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2 i Z Flip 5G. Miejmy nadzieję, że do tego czasu usterka zostanie wyeliminowana na dobre.