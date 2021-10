S22 – co wiadomo o nowych flagowcach Samsunga?

Samsung jest niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych producentów smartfonów na rynku. Koreańskie przedsiębiorstwo od wielu lat jest liderem sprzedaży telefonów komórkowych. Po ich koronę zaczyna sięgać już Xiaomi. Kluczowa w tym starciu może okazać się premiera najnowszych flagowców Samsunga.

Początkowo istniała nadzieja, że seria S22 zostanie zaprezentowana jeszcze pod koniec tego roku lub na początku następnego. Wszystko wskazuje na to, że tak się jednak nie stanie. Najpierw światło dzienne ujrzy fanowska edycja S21, która pojawi się najprawdopodobniej w styczniu. Możliwe jest zatem, że S22 zostanie pokazane nawet pod koniec lutego.

Istnieją wiarygodne przesłanki o tym, że najnowsze flagowce Samsunga będą mniejszych rozmiarów niż w zeszłym roku i dwa lata temu. Standardowe S22 ma mieć przekątną ekranu zaledwie 6,06 cala. To bardzo podobnie do iPhone’a 12 i 13. Oznacza to, że S22 będzie najmniejszym telefonem z serii S od premiery S10e. Dla porównania S21 i S20 mają przekątną ekranu 6,2 cala. To spora zmiana, która może zadowolić konsumentów, dla których dzisiejsze smartfony są zbyt duże. Podobny zabieg zostanie najprawdopodobniej zastosowany w przypadku S22 Plus. Wersja Ultra raczej zachowa swój rozmiar.

W przypadku mniejszego rozmiaru, trzeba się też liczyć ze zmianami w pojemności baterii. Producenci smartfonów aktualnie prześcigają się w tej kwestii. Teraz bez problemu można dostać urządzenie mobilne z ogniwem o pojemności 6000 mAh lub nawet 7000 mAh. W przypadku flagowców wygląda to nieco inaczej, często oferują one nieco mniejsze baterie niż w można znaleźć w bardziej budżetowych modelach. Nadrabiają to algorytmami i oprogramowaniem, które mają sprawić, że bateria będzie wydajniejsza. Nadal może dziwić fakt, że przy ogólnej tendencji wzrostowej, Samsung decyduje się na zaimplementowanie mniejszej baterii niż w przypadku S21 i S20. W S22 ma zostać zastosowane ogniwo o pojemności 3700 mAh. To spadek w porównaniu do S21 i S20, które wykorzystywały o 300 mAh większe baterie. Podobna sytuacja ma spotkać S22 Plus, które zostanie zaopatrzone w akumulator 4500 mAh. Jedynie wersja Ultra utrzyma poziom z zeszłego roku.

W serii S22 nie pojawi się jeszcze technologia Samsunga UPC, czyli użytkownicy nadal będą skazani na oglądanie wycięcia na kamerę w ekranie. W S22 i S22 Plus można spodziewać się trzech aparatów, z czego główny będzie miał 50 MP. W modelu Ultra zostanie zastosowana matryca 108 MP. Koreańskie flagowce być może będą zasilane procesorem Exynos 2200, który powstaje już we współpracy z AMD, firmą z ugruntowaną pozycją na rynku komputerowych komponentów. Urządzenia mają też wspierać szybkie ładowanie o mocy 45 W.

Ostatnio na Twitterze znany leakster @Ice universe opublikował zdjęcia, które mogą przedstawiać wygląd szkieł hartowanych 5D dla Samsunga S22 i S22 Plus. Te w porównaniu do zeszłorocznych modeli wyglądają na nieco bardziej zaokrąglone.

Już wcześniej GalaxyClub dostało listę kolorów, w jakich ukarzą się flagowce Samsunga. W przypadku S22 i S22 Plus możemy spodziewać się klasyki w postaci barwy białej, czarnej, złotego różu i zieleni. Zmiany dotkną wersję Ultra, która zostanie wypuszczona w kolorze białym i czarnym oraz ciemnej czerwieni.