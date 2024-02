Samsung Galaxy Z Fold 6. Design ujawniony na długo przed premierą

Samsung Galaxy Z Fold 6 zadebiutuje dopiero latem tego roku i nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery ujawniające design składanego smartfona i nastąpiło to na kilka miesięcy przed planowanym debiutem. Widać pewne zmiany, ale jest też rozczarowanie.

Zdjęcie Samsung Galaxy Z Fold 6 ujawniony na długo przed premierą. / Onleaks/Smartprix / materiał zewnętrzny