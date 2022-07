Samsung Galaxy Note miał i przez wiele lat był złotym środkiem dla osób, które niezbyt koniecznie chciały używać dużo większych tabletów, ale zwykły smartfon był dla nich za mały. Pierwszy model Galaxy Note pojawił się we wrześniu 2011 roku, a po nieco ponad dekadzie kariery odchodzi teraz do lamusa.

Samsung Galaxy Note kończy karierę

Wizytówką serii Galaxt Note od początku był rysik, który wspomagał użytkownika w przygotowywaniu codziennych notatek. Kolejne modele oferowały m.in. przetwarzanie pisma ręcznego na drukowane. Od początku Note oparte były na systemie Google Android, ale Samsung dorzucał swoją nakładkę, która lekko modyfikowała "czystego" Androida.

W całej serii Note przez 10 lat wypuszczono 13 modeli urządzenia w głównej linii. Samsung pokazywał najróżniejsze wariacje i szukał środka, który co roku zwabi klientów na zakupy. W tym przypadku trzynastka może okazać się pechowa, bo ostatnia.

Ostatnim modelem serii Note od Samsunga był Galaxy Note 20 z obsługą sieci 5G. Wypuszczony został w połowie 2020 roku i nic wtedy nie zapowiadało rychłego końca serii. Na wiosnę 2021 roku koreański producent zaprezentował jednak Samsunga Galaxy S21 Ultra. Teoretycznie zupełnie inna seria, jednak największe zamieszanie wywołał dodatek do tego modelu. Chodzi o słynne już etui, które zawierało kieszonkę na rysik. Dało to do myślenia fanom serii Note, że może to być zapowiedź końca produkcji serii, która określana jest mianem kombajnu wielozadaniowego.

I nie były błędne przeczucia, bo Samsung właśnie poinformował, że od teraz Galaxy Note będzie wydawane pod szyldem Galaxy S Ultra. Jest to tak naprawdę większy smartfon obsługujący rysik. To już kolejny "duży" model w portfolio tego producenta. Warto przypomnieć, że firma rozwija stale swoje składane telefony serii Fold, które po rozłożeniu przypominają właśnie... Note. Chaos, który wdarł się do oferty Samsunga, może sporo namieszać w głowach potencjalnych użytkowników.