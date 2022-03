Teraz, gdy premiera Samsunga Galaxy S22 powoli znika za horyzontem, wielu entuzjastów technologii już kieruje swój wzrok w stronę letnich i jesiennych premier. Tradycyjnie jest to czas, kiedy Samsung wprowadza na rynek jeszcze więcej nowych urządzeń Galaxy z wyższej półki. Kiedyś była to seria Note, ale obecnie to składaki są głównym gwoździem programu.

Rynek składanych smartfonów coraz prężniej się rozrasta. Gdy w 2019 roku został zaprezentowany pierwszy składany telefon Samsunga, mało kto wierzył w to, że "foldables" staną się wkrótce ważną częścią branży. W ostatnich latach składaki są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, przy jednoczesnej redukcji ceny ich produkcji. Za niedługo będą mogły konkurować specyfikacjami i ceną bezpośrednio z flagowcami.

W zeszłym roku Samsung znowu pozamiatał. Tym razem właśnie w segmencie składanych smartfonów. Według danych analitycznej firmy Omdia, ponad 60 proc. dostarczonych do sklepów składanych smartfonów wyszło z fabryk koreańskiego przedsiębiorstwa. W tym roku do rozgrywki mocnym akcentem dołączyło kilka czołowych przedsiębiorstw. Oppo zaprezentowało ciekawego Find N, a Huawei pokazał eleganckiego P50 Pocket. Zatem w przyszłym roku ranking może wyglądać zgoła inaczej.

Najwidoczniej Samsung zdaje sobie sprawę z rosnącej konkurencji, możliwe, że właśnie dlatego zostanie zapoczątkowana nowa linia składanych modeli. Raport holenderskiego portalu Galaxy Club wskazuje, że Samsung szykuje się do wydania czegoś zupełnie nowego. Argumentują to tym, że pojawiły się kody dla trzech nowych urządzeń: B4, Q4 i N4.

Pod B3 i Q3 kryły się Samsung Galaxy Z Flip 3 i Samsung Galaxy Z Fold 3. Można zatem śmiało, założyć, że w takim razie kody B4 i Q4 oznaczają modele przyszłej, już czwartej generacji, która najpewniej zostanie zaprezentowana jeszcze w tym roku. Czym jest zatem urządzenie oznaczone jako N4? Można założyć, że jest to kolejny składany smartfon. Przecieki wskazują, że zostanie on wyprodukowany w mniejszej ilości niż B4 i Q4. Można się zatem domyślać, że będzie to produkt eksperymentalny.