Samsung zaprezentuje swojego smartfona już w pierwszych dniach stycznia. Flagowiec pojawi się na początku lutego

Jon Prosser, autor wielu przecieków z branży smartfonów ogłosił na Twitterze, że Samsung zorganizuje dwie premiery w krótkim odstępie czasu. Następcę udanego S20 FE, S21 FE zobaczymy już czwartego stycznia. W tym przypadku nie będą prowadzona przedsprzedaż, a smartfon trafi na półki sklepowe już 11 stycznia.

Bardzo ciekawie zapowiada się początek 2022 roku w wykonaniu Samsunga. Koreańskie przedsiębiorstwo 8 lutego zaprezentuje swoją flagową serię S22. Rodzina S powiększy się o modele S22, S22 Plus i S22 Ultra. Przedsprzedaż urządzeń rozpocznie się zaraz po premierze. Nowe flagowce Samsunga trafią do sklepów 18 lutego.

Oczywiście podane daty nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Samsunga. Trzeba zatem patrzeć na nie z lekkim przymrużeniem oka, choć Jon Prosser znany jest z tego, że wiele z jego przecieków odnajdowało później potwierdzenie w rzeczywistości.

Istnieją wiarygodne przesłanki o tym, że najnowsze flagowce Samsunga będą mniejszych rozmiarów niż w zeszłym roku i dwa lata temu. Standardowe S22 będzie miało przekątną ekranu zaledwie 6,06 cala. To bardzo podobnie do iPhone’a 12 i 13. Oznacza to, że S22 będzie najmniejszym telefonem z serii S od premiery S10e. Dla porównania S21 i S20 mają przekątną ekranu o rozmiarze 6,2 cala. To spora zmiana, która może zadowolić konsumentów, dla których dzisiejsze smartfony są zbyt duże. Podobny zabieg zostanie również zastosowany w przypadku S22 Plus. Wersja Ultra zachowa swój rozmiar. Niestety, mniejszy rozmiar wiąże się w tym wypadku z koniecznością zaimplementowania mniej pojemnej baterii.