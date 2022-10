Sieć 3G do wyłączenia. Kto musi wymienić stary telefon na nowy?

Spis treści: 01 Co to jest sieć 3G?

02 Koniec 3G w Polsce. Dlaczego operatorzy wyłączają sieć?

03 Koniec sieci 3G. Kto będzie musiał wymienić telefon?

Co to jest sieć 3G?

Sieć 3G to trzecia generacja sieci mobilnej. Bazuje na trzeciej generacji rodziny standardów IMT-2000, w tym UMTS, czyli uniwersalnym systemie telekomunikacji ruchomej. Sieć 3G jest prawie pełnoletnia, bo choć pomysł jej powstania zrodził się w latach 80. XX wieku, to w Polsce wdrożenie 3G miało miejsce w 2005 roku.

Co gwarantowała sieć 3G? Ta przede wszystkim pozwalała na powszechny dostęp do Internetu. Jako pierwsi w 2001 roku cieszyli się nim mieszkańcy Japonii, a sieć 3G gwarantowała szybkość transferu na poziomie 7,2 Mb/s. Po kilku modernizacjach sieć 3G pozwalała na pobieranie danych z prędkością 42 Mb/s.

W porównaniu do drugiej generacji sieć 3G była rewolucją. To dlatego, że w pierwszej dominującą miała być usługa głosowa, poszerzana później o transmisję pakietów w oparciu o standardy GPRS oraz EDGE. Sieć 3G od samego początku gwarantowała świadczenie transmisji dźwięku, wideo oraz pakietowej transmisji danych na tym samym poziomie.

Koniec 3G w Polsce. Dlaczego operatorzy wyłączają sieć?

Koniec 3G w Polsce to efekt rosnących potrzeb. Powszechny dostęp do Internetu na mobilnych urządzeniach zrewolucjonizował nasze podejście i rozbudził apetyt na więcej. Niestety koniec sieci 3G to efekt ich niespełnienia. Chociaż z biegiem czasu 3G okazał się niewystarczająca, to utorowała drogę swoim następcom, w tym sieci 4G LTE.

Koniec 3G oznacza, że wykorzystywane przez nią częstotliwości są przeznaczane na poprawę sieci 4G. Ta oferuje dostęp do bardzo dobrego Internetu, który w poszczególnych sieciach może osiągać do 600 Mb/s. Oczywiście przy wykorzystaniu agregacji pasm, czyli funkcji polegającej na łączeniu od dwóch do pięciu częstotliwości 4G LTE w jeden zbiorczy kanał.

Co ciekawe, koniec 3G w Polsce nie oznacza koniec starszego brata, czyli sieci 2G. Ta, pamiętająca jeszcze początki GSM, na razie pozostanie. Ja tłumaczą operatorzy sieci komórkowych, 2G nadal gwarantuje łączność głosową i SMS-ową w starszych urządzeniach. Co ważne jednak sieć 2G jest słabo zabezpieczona, dlatego telefony z Androidem mogą ją zablokować.

Koniec 3G w Polsce ma już miejsce. Od końca września oficjalne wygaszanie sieci starszej generacji na południu Polski rozpoczął T-Mobile. W Orange proces ten rozpocznie się w 2024 i potrwa do końca 2025 roku. Play zakończy go dwa lata później. Ruch sieciowy wykorzystujący 3G u tych operatorów wynosi zaledwie 3 proc. wszystkich połączeń.

Koniec sieci 3G. Kto będzie musiał wymienić telefon?

Koniec sieci 3G nie dotyczy posiadaczy nowszych smartfonów. Konieczność wymiany telefonów może czekać posiadaczy starszych urządzeń. Problemy mogą mieć przede wszystkim ci, których telefony nie pozwalają rozmowy za pośrednictwem sieci LTE (tzw. funkcja VoLTE). Tej głównie nie mają modele telefonów sprzed 2017 roku.

Przed zakupem nowego smartfonu warto sprawdzić parametry naszego starszego modelu i czy posiada wsparcie dla VoLTE. Większość z nas korzysta ze smartfonów, które obsługują te technologie. Jeśli ktoś posiada zwykły telefon 3G, będzie musiał pomyśleć nad zakupem urządzenia obsługującego sieć 4G.

