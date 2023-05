5G czy LTE. Jaki router na kartę SIM wybrać?

Spis treści: 01 Czym się różni 5G od LTE?

02 Czy warto kupić router 5G?

03 Komu przyda się router 5G na kartę SIM i na co uważać przy zakupie?

Czym się różni 5G od LTE?

5G to po prostu nowsza generacja sieci telefonii komórkowej. LTE to inaczej 4G - technologia, która pojawiła się w 2008 roku. Nowe rozwiązania 5G weszły na rynek w 2019 i w ciągu kilku lat stał się standardem w smartfonach. W czym 5G jest lepsze od 4G?

5G to wielokrotnie szybszy transfer danych;

w 5G jeden nadajnik obsługuje większą liczbę urządzeń;

5G to też mniejsze opóźnienia (czas reakcji sieci).

Niestety, aby korzystać z tych udogodnień, musimy mieć urządzenie z wbudowanym modemem do odbierania sygnału. Możemy też pomyśleć o zakupie routera na kartę SIM, który odbierze zasięg 5G i rozprowadzi go po domu pod postacią wygodnego Wi-Fi. Przede wszystkim musimy być jednak w zasięgu sieci. W Polsce pionierem we wprowadzaniu rozwiązań 5G jest sieć Plus.

Zdjęcie Mapa zasięgu sieci 5G w Polsce. / Plus.pl / materiał zewnętrzny

Jak widać na powyższej mapie, zasięg sieci 5G obejmuje przede wszystkim okolice dużych miast. Szybki rozwój tej technologii i coraz więcej sprzętu obsługującego standard wskazuje jednak, że niedługo nowa generacja stanie się naszą codziennością. Być może to dobry moment, żeby rozważyć zakup routera 5G, który zawczasu przygotuje nas na nieuchronne zmiany.

Czy warto kupić router 5G?

W słowach "czy warto" zawiera się cała istota problemu. Jeżeli mieszkamy na terenie objętym zasięgiem 5G to warto, o ile nie zaburzy to domowego budżetu. Przy zakupie routera 5G musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 1500-2000 zł. Jeżeli dysponujemy taką kwotą to można zdecydować się na zakup nawet jeżeli nasz dom nie jest jeszcze objęty zasięgiem sieci.

Routery z modemem 5G odbierają też sygnał 4G LTE, przy zakupie modemu stacjonarnego do domu czy mobilnego, idealnego w podróży nie stajemy przed wyborem "albo - albo". Musimy po prostu zdecydować czy opłaca nam się zainwestować w nowszą technologię kwotę rzędu kilku tysięcy złotych, bo taka jest mniej więcej różnica między średnim modelem z lub bez 5G.

W niedalekiej przyszłości zasięg 5G będzie zapewne rozszerzał się w zawrotnym tempie. Router Wi-Fi w mieszkaniu czy telefon z wbudowanym modemem to tylko wierzchołek góry lodowej. Gdy wprowadzano LTE, najważniejsza była prędkość transferu. W nowej generacji pierwsze skrzypce gra wzrost wydajności całej sieci, do której oprócz laptopów i smartfonów podpięte są całe systemy smart-home czy komputery pokładowe samochodów. Rozwój branży i regulacje prawne dotyczące samochodów autonomicznych tylko zwiększą zapotrzebowanie na internet w ruchu drogowym.

Komu przyda się router 5G na kartę SIM i na co uważać przy zakupie?

Jeżeli mieszkasz w zasięgu sieci 5G lub w niedługim czasie pojawi się on w okolicy, a inwestycja w router i modem na kartę SIM nie jest większym problemem, z pewnością będzie to dobry wybór. Musi to być jednak model sprawdzony, z dobrymi opiniami. Na rynku, szczególnie w sklepach internetowych jest mnóstwo płaskich skrzynek z modemami za 300-400 zł reklamowanych jako modemy 5G. To zwykłe oszustwo.

Jeśli żyjesz w mniejszej miejscowości, albo zasięg LTE po prostu jest wystarczająco dobry, nie ma potrzeby wydawania dodatkowych pieniędzy. Operatorzy na pewno nie odejdą od obsługi standardu LTE jeszcze przez wiele lat, a w tym czasie routery obsługujące sieć 5. generacji na pewno stanieją.

Widać to dobrze na przykładzie smartfonów, gdzie w 2019 dodatkowy, energochłonny moduł miały tylko flagowce największych marek. Kilka lat później wydajne moduły 5G znajdziemy w prawie każdym nowym modelu, nierzadko 3-krotnie tańszym niż pierwsze smartfony z tą funkcją.

