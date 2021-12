Mobile Snapdragon 8 Gen 1 – jaki smartfon jako pierwszy skorzysta z nowego procesora Qualcomm?

Do niedawna toczyła się zawzięta batalia o to, który smartfon jako pierwszy ukaże się z wbudowanym procesorem Qualcomm nowego generacji. Chipset został zaprezentowany pod koniec listopada, lecz już wcześniej pojawiały się pogłoski o tym, że Xiaomi 12 będzie pierwszym smartfonem, który skorzysta z mocy Snapdragona 8 gen 1. Nieoczekiwanie do wyścigu włączyła się Motorola, która 9 grudnia zaprezentowała Moto Edge X30.

Jak się okazuje, pierwszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 ma problemy, których przyczyn należy doszukiwać się właśnie w wykorzystanym chipsecie. Producent obiecał, że nowy procesor będzie o 20 proc. wydajniejszy niż często używany we flagowcach Snapdragon 888. Ponadto, 8 gen 1 dzięki zastosowaniu architektury ARMv9 ma być lepszy o 60 proc. od dotychczas najlepszego ich procesora.

Najwidoczniej z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Najświeższe doniesienia użytkownika Twittera Ice universe, wskazują na to, że najnowsza Motorola Edge X30 mocno się nagrzewa podczas intensywnych testów. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to producenci smartfonów będą musieli stworzyć bardziej wydajne systemy chłodzenia, by utrzymać niską temperaturę urządzenia. W przeciwnym razie 2022 rok może być "gorący dla smartfonów z Androidem".