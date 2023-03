Jak będzie wyglądał rynek smartfonów w 2023 roku? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta (dla AI), ponieważ... zakres wiedzy bota kończy się w 2021 roku. Nie przeszkadza to jednak w tym, żeby sprawdzić, jak ChatGPT poradzi sobie z, powiedzmy, przewidywaniem przyszłości.

ChatGPT zaznaczył, gdzie kończą się jego możliwości, jednakże powiedział też, że można przewidzieć, że w 2022 i 2023 roku pojawią się modele smartfonów wyposażone w nowe technologie, takie jak lepsze aparaty, większe ekrany i szybsze procesory. Jako elementy wpływające na rynek smartfonów wskazał także rozwój technologii 5G oraz rosnącą popularność składanych telefonów. Chat zauważył też, że wpływ na rynek smartfonów może mieć również rozwój sztucznej inteligencji (nie ma to, jak się z rana w poniedziałek poklepać po ramieniu).

Reklama

Zdjęcie / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Czy składane telefony mają szansę zdominować świat... smartfonów?

Zastanawia mnie często przyszłość składanych telefonów. Jest to bardzo ciekawa propozycja na rynku, ale czy mają one szansę na to, aby go zdominować?

Zdjęcie / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Jak twierdzi ChatGPT, na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, głównie ze względu na to, że dostępne są w niewielkiej liczbie modeli oraz mają wyższą cenę niż zwykłe smartfony. Nie jestem pewna, jak bardzo możemy się zgodzić z drugą częścią wypowiedzi — bo czy faktycznie coraz większe ekrany powodują zmniejszenie potrzeby posiadania składanego telefonu? Powiedziałabym raczej, że wręcz przeciwnie, w końcu większego telefonu możemy wręcz używać jak komputera (no, z pewnymi ograniczeniami), a fakt składania zwiększa atrakcyjność modelu. Dochodzi też kwestia zewnętrznego ekranu, który sprawia, że aby wykonać podstawowe czynności, wcale nie musimy otwierać sporego urządzenia. Trudno jednak zaprzeczyć temu, że składane smartfony są po prostu specyficzne i zdecydowanie nie każdemu będą pasowały.

Jakie telefony będą najbardziej popularne? Zero zdziwienia

Jakie zatem telefony będą się cieszyć największą popularnością w 2023 roku? Aby udzielić odpowiedzi, chatGPT odwołał się do danych rynkowych z 2021 roku — w którym to najpopularniejszymi markami smartfonów były Samsung, Xiaomi oraz Apple.

Zdjęcie / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

AI wskazało tym samym, że najpewniej w 2023 roku najpopularniejsze modele będą pochodzić od tych samych producentów, które dominowały w 2021 roku — trudno nie przyznać racji, choć biorąc pod uwagę ostatnio opublikowany ranking, Apple cieszy się bardzo dużą popularnością, zajmując 8 na 10 miejsc na liście najczęściej kupowanych smartfonów w 2022 roku.

Nowe podmioty na rynku skazane na przegraną?

To z kolei przywiodło mi na myśl kolejne pytanie. Czy nowe podmioty mają w ogóle szanse na sukces?

Zdjęcie / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

ChatGPT uważa, że choć to trudne, to jak najbardziej. Jako przykład podaje Xiaomi, ale i OPPO, Vivo czy Realme. W odniesieniu sukcesu zdecydowanie pomaga jednak zaproponowanie nowych, unikalnych rozwiązań, o czym bot wspomina.

Sztuczna inteligencja i smartfony

Postanowiłam jeszcze wrócić do kwestii roli sztucznej inteligencji na rynku smartfonów. Wiemy, że jej możliwości są duże — co zatem może nam zaoferować?

Zdjęcie / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Jak twierdzi ChatGPT, AI będzie odgrywać coraz większą rolę na rynku smartfonów. Jej obecność zauważymy w aplikacjach i funkcjach, które mogą być coraz bardziej zaawansowane. AI może też pomóc w ulepszeniu aparatów i zwiększeniu bezpieczeństwa urządzeń. Co więcej, ChatGPT wskazuje również na poprawę efektywności energetycznej oraz ogólnie rozwój sprzętu. W tym miejscu także musimy przyznać botowi rację. O ulepszeniu aparatów dzięki AI była mowa między innymi przy prezentacji najnowszych Samsungów.

Starcie tytanów. Powiedz mi, AI, który system operacyjny jest najlepszy?

Nadeszła także pora na pytanie, które dzieli społeczności niemal tak samo mocno jak zapytanie o ulubiony majonez. Który system operacyjny jest najlepszy? Android czy iOS?

Zdjęcie / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Tu bez zdziwienia — wiemy już, że sztuczna inteligencja nie wskaże nam swoich preferencji, ponieważ ich nie posiada. Może nam jednak odpowiedzieć dość sprytnie, tj. wskazując mocne strony obydwu systemów. No i jest to przecież racja — zarówno Android, jak i iOS, mają swoje niezaprzeczalne zalety, a wybór podejmiemy, właściwie biorąc pod uwagę nasze potrzeby czy upodobania. Ci, którzy spodziewali się kontrowersyjnej opinii, niestety muszą obejść się smakiem.