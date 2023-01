Tajny sposób na restart iPhone'a. Wystarczy iOS16 i kilka słów

Restart telefonu to rozwiązanie, które może pomóc w wielu sytuacjach. Ponowne uruchomienie pozwoli na przykład usunąć tymczasowe błędy i usterki.

W tej sytuacji iPhone nie różni się niczym od innych modeli smartfonów, jednak w odróżnieniu od komputera na urządzeniach marki Apple nie ma dedykowanej opcji restartu.

Jak uruchomić ponownie iPhone'a w szybki jak błyskawica sposób.

Tajny sposób na restart iPhone’a. Wystarczy iOS 16 i jedno słowo

Oprócz wspomnianego wcześniej sposobu z przytrzymaniem przycisku bocznego można również wykorzystać drogę przez ustawienia telefonu. Wystarczy wybrać Ustawienia, a następnie Ogólne i przewinąć na dół ekranu, gdzie znajduje się opcja Wyłącz. Tak jak wyżej jest to jednak działanie, które wyłącza urządzenie i nie powoduje jego włączenia.

Aktualnie dostępny jest tylko jeden sposób na ponowne uruchomienie iPhone’a. Wystarczy posiadać telefon zaktualizowany do systemu iOS 16 (od grudnia 2022 roku dostępna jest wersja 16.2). Następnie należy odblokować telefon i wydać komunikat asystentowi głosowemu, który powinien brzmieć mniej więcej tak: "Hey Siri, restart my iPhone" (nadal nie jest dostępna Siri po polsku).

W odpowiedzi na ekranie pojawi się komunikat: "Just to confirm, you want to restart this device?", a pod nim dwie opcje: Cancel oraz Restart. Wybieramy oczywiście tę drugą.

Ekran stanie się czarny, a iPhone się wyłączy. Po kilku sekundach wyświetlacz się włączy, ukazując charakterystyczne białe tło z czarnym znakiem Apple. Teraz pozostaje już tylko odblokować telefon i cieszyć się z jego działania.

Czy Siri pomoże również z wyłączeniem iPhone’a?

Odpowiedź brzmi: tak. Wystarczy wydać Siri polecenie "Hey Siri turn off my iPhone" przy odblokowanym smartfonie. Na ekranie pojawi się komunikat "Just to confirm, you want to power off this device?" oraz dwie opcje Cancel i Power Off.

Klikając Power Off, nasz telefon się wyłączy. Jest jednak jeden problem — iPhone’a trzeba będzie samemu włączyć ponownie, gdyż Apple nie wymyślił, jak utrzymać działanie Siri, gdy urządzenie jest wyłączone.

