Tak kosmicznie wygląda moduł aparatów Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi powoli szykuje się do przyszłorocznej premiery najpotężniejszej wersji smartfona z najnowszej serii 12. Okazuje się, że smartfon będzie miał kosmiczny moduł aparatów. I to nie taki "nudny" jak jego poprzednik. To będzie coś naprawdę niespotykanego.

Mowa tutaj oczywiście o obiektywach. W sieci pojawiły się zdjęcia w roli głównej z samym urządzeniem Xiaomi 12 Ultra i etui do niego. Trzeba przyznać, że wygląda dość dziwnie. Sensory zostaną ułożone w okręgu. Chociaż premierę miały smartfony w takim stylu, choćby taki Poco F2 Pro, to jednak ten okrąg będzie ogromny. Może to ukłon w stronę płaskoziemców?

W sieci pojawiły się pierwsze komentarze fanów firmy i nie są one pozytywne. Padają takie stwierdzenia jak: przekombinowane, ohyda, tragedia, itd. Najwyraźniej producentom już powoli zaczyna brakować pomysłów na przyjazne kształty plecków, by mogły one pomieścić obiektywy i jednocześnie układać się w symetryczne kształty.

Specyfikacja najnowszego Xiaomi 12

Tak czy inaczej, będzie to najpotężniejszy smartfon w portfolio Xiaomi. Co zaoferuje? Bardzo dużo dla fanów najnowocześniejszych podzespołów. Xiaomi 12 ma być pierwszym smartfonem na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Na jego pokładzie ma pojawić się wyświetlacz AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K z okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo, główny aparat Leica o rozdzielczości 50 Mpix (3x 50Mpix ?) oraz akumulator, który będzie można naładować z mocą 100 W.





Sądząc po świetnej sprzedaży jego starszego brata, Mi 11 Ultra, również i on, nawet z brzydkimi pleckami, na bank podzieli jego los. Premiera urządzeń Xiaomi z serii 12 ma nastąpić 28 grudnia, a Ultra raczej dopiero w przyszłym roku.

Oprócz Xiaomi 12, jeszcze w tym roku ma zostać zaprezentowane najnowsze wcielenie nakładki MIUI 13. Eksperci już dawno zapowiadali, że nakładka musi pojawić się jeszcze w 2021 roku. Najlepszym momentem na to powinna stać się prezentacja Xiaomi 12.