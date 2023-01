Telefon dla seniora 2023. Jaki smartfon wybrać dla babci i dziadka?

Spis treści: 01 myPhone Halo 3 to dobry telefon dla seniora

02 Telefon idealny dla seniora Maxcom Comfort MM735

03 Prosty telefon komórkowy myPhone Up

04 Nokia 2660 Flip. Telefon komórkowy z klapką dla seniora

05 Dobry telefon dla seniora nie tylko z klawiaturą. Samsung Galaxy M13

06 Xiaomi Redmi Note 11. Prosty smartfon dla seniora

Senior również chce mieć dobry telefon. W sklepach znajdziemy mnóstwo propozycji. Aby wybrać dla seniora ten najlepszy, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę potrzeby przyszłego użytkownika.

Dla niektórych liczy się czas działania telefonu, dla innych musi to być funkcjonalny i prosty w obsłudze telefon komórkowy.

Dla osób starszych ważne mogą być duże klawisze albo duży ekran. Jedni seniorzy preferują klasyczny telefon, inni wolą smartfon z przydatnymi funkcjami i aplikacjami. A może zależy nam na tym, żeby telefon dla seniora miał przycisk SOS? Zobacz nasze propozycje na 2023 rok.

Reklama

myPhone Halo 3 to dobry telefon dla seniora

Zdjęcie myPhone Halo 3 / myPhone.pl / materiały prasowe

myPhone Halo 3 to model telefonu, który ma kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,3 cala i wyróżnia się dużymi przyciskami. Na podświetlanych klawiszach umieszczono znaki alfabetu Braille’a. Włożymy do niego kartę pamięci o maksymalnej pojemności 32 GB.

Telefon myPhone ma też aparat fotograficzny (0,3 MP). Nie jest to więc sprzęt, który kupimy seniorom, jakim zależy na robieniu zdjęć urządzeniem mobilnym. Wyposażony jest w baterię o pojemności 1000 mAh, która zapewni czas pracy na około 15 dni. W telefonie jest też latarka, którą uruchomimy za pomocą suwaka umieszczonego na boku obudowy telefonu.

Pod aparatem, na tylnej obudowie znajdziemy funkcjonalny przycisk SOS, który umożliwia dzwonienie lub wysłanie wiadomości alarmowej do wcześniej zaprogramowanego numeru. Ten prosty w użyciu telefon komórkowy jest też kompatybilny z aparatem słuchowym (HAC), może więc szczególnie przydać się osobom niedosłyszącym.

Najlepszy dla babci albo dziadka telefon komórkowy jest lekki — myPhone Halo 3 waży jedynie 86 g i ma uchwyt na smycz. Dołączona do niego stacja ładująca ułatwi pamiętanie o tym, by telefon był zawsze gotowy do użytku.

myPhone Halo 3 dostępny jest w cenie 149 zł.

Telefon idealny dla seniora Maxcom Comfort MM735

Zdjęcie Maxcom Comfort MM735 / maxcom.pl / materiały prasowe

Telefon komórkowy Maxcom Comfort MM735 ma kolorowy, duży wyświetlacz z wysokim kontrastem o przekątnej 2,2 cala.

Ten klasyczny dla seniora telefon posiada przeciętny aparat fotograficzny (2MP). Ma dość spore, wygodne przyciski. W telefonie umieszczono baterię o pojemności 1400 mAh, która powinna wystarczyć na wiele godzin działania. Producent wspomina również o dniach, których liczba będzie zależeć oczywiście od intensywności używania sprzętu.

Ten model telefonu ma funkcję głośnomówiącą. Może też wysyłać wiadomości SMS SOS z lokalizacją.

Z boku telefonu Maxcom Comfort umieszczono przycisk włączający latarkę, aby w razie potrzeby zapewnić do niej łatwy dostęp. Ma on też specjalny przycisk SOS, którzy pomoże w sytuacjach kryzysowych. Znajduje się z tyłu telefonu, zaraz pod aparatem. Dzięki niemu za pomocą jednego kliknięcia możemy łatwo połączyć się z bliskimi albo numerem alarmowym.

Do sprzętu dołączona jest stacja ładująca oraz wodoodporna opaska SOS od Maxcom. Zawiera ona przycisk, który łączy nas z telefonem i umożliwia wykonanie określonego działania, np. wezwanie pomocy, skontaktowanie się z bliskimi albo przesłanie SMS-em lokalizacji GPS.

W rankingu telefonów dla seniora ten z pewnością zajmuje wysoką pozycję.

Zaletą telefonu oraz opaski Maxcom Comfort MM735 jest też cena, która powinna wynosić około 299 zł.

Prosty telefon komórkowy myPhone Up

Zdjęcie myPhone Up / myPhone.pl / materiały prasowe

myPhone Up funkcjonalny telefon dla osób starszych, którym zależy na dużym ekranie. Jego kolorowy wyświetlacz ma 3,2 cala, jest zatem większy niż w poprzednich modelach. myPhone Up ma 64 MB RAM-u oraz pamięci wewnętrznej. W telefonie znajdziemy procesor MediaTek MTK6260A. Ma 2 MP aparat z lampą LED.

Telefon ma ładowarkę, a jego bateria o pojemności 1200 mAh umożliwia działanie sprzętu do 10 dni w stanie czuwania albo do 9 godzin ciągłych rozmów.

Pomimo sporego ekranu, posiada duże, podświetlane przyciski. Obsługuje tryb głośnomówiący i dualSIM. Do telefonu podłączymy słuchawki oraz włożymy kartę pamięci microSD do 16 GB.

Jeśli senior chce posiadać dobry telefon, to myPhone Up będzie dobrym wyborem. Kosztuje około 149 zł.

Nokia 2660 Flip. Telefon komórkowy z klapką dla seniora

Zdjęcie Nokia 2660 Flip / nokia.com / materiały prasowe

Nokia 2660 Flip to prosty w użyciu telefon. Ma dość mały ekran — jego przekątna wynosi 1,77 cala. Ma za to sporą i czytelną klawiaturę oraz dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny, na którym szybko sprawdzimy datę czy godzinę. Jego aparat ma 0,3 MP, o czym trzeba pamiętać, jeśli zależy nam na telefonie, który robi dobre zdjęcia — w tym wypadku to raczej nie będzie dobry wybór.

Nokia 2660 Flip jest wyposażona w baterię o pojemności 1450 mAh, która pozwoli nam na nieco ponad 11 godzin rozmów.

Ma także w przycisk alarmowy, który przyda się starszej osobie do skontaktowania się z bliskimi w razie wypadku. Systemem operacyjnym telefonu jest Nokia Series 30+.

Dodatkowe funkcje, jakie oferuje ten telefon, to tryb głośnomówiący i obsługa kart pamięci do 32 GB (np. na zdjęcia czy filmy).

Kosztuje około 299 zł.

Dobry telefon dla seniora nie tylko z klawiaturą. Samsung Galaxy M13

Zdjęcie Samsung Galaxy M13 / Samsung / materiały prasowe

Samsung Galaxy M13 ma największy ekran spośród wszystkich przytoczonych tu telefonów. Jego przekątna ma 6,6 cala. Jeśli babcia albo dziadek nie boją się obsługi dotykowego telefonu, to ten powinien być dobrym wyborem.

W rankingu najlepszych telefonów dla seniora ten ma najmocniejszą baterię o pojemności 5000 mAh. Niestety to nie przekłada się na czas pracy baterii. Producent zapewnia, że telefon można szybko naładować, dzięki technologii szybkiego ładowania o mocy 15 W. Co ważne dla osób starszych, ten model wyposażony jest w trzy aparaty fotograficzne z tyłu urządzenia — główny 50 MP, 5 MP i 2 MP. Z przodu umieszczono natomiast aparat 8 MP.

Umożliwia płatności telefonem w sklepie (po podłączeniu karty) i łączność 4G. Odblokujemy go za pomocą czytnika linii papilarnych. Możemy do niego włożyć kartę pamięci o maksymalnej pojemności 1000 GB. Jego system operacyjny to Android 12.

Samsung Galaxy M13 kosztuje około 799 zł.

Xiaomi Redmi Note 11. Prosty smartfon dla seniora

Zdjęcie Xiaomi Redmi Note 11 / Xiaomi/Redmi / materiały prasowe

Jeśli chcesz wybrać najlepszy smartfon dla babci albo dziadka, to warto postawić na Xiaomi Redmi Note 11. Ten elegancki telefon komórkowy ma spory ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala. W telefonie jest mocny procesor Qualcomm Snapdragon, który zapewnia płynną i niezawodną pracę sprzętu. Ma 4 GB RAM-u, a jego pamięć wbudowana to 64 GB.

Telefon Xiaomi ma kilka aparatów fotograficznych — na obudowie znajdziemy główny 50 MP, ultraszerokokątny 8 MP, 2 MP makro oraz 2 MP czujnik głębi. W zrobieniu dobrego zdjęcia po zmroku pomoże tryb nocny 2.0. Telefonem nagramy wideo w jakości Full HD. Xiaomi Redmi Note 11 posiada też 13 MP aparat z przodu ekranu.

Telefon umożliwia szybkie ładowanie 33 W pozwalające naładować baterię od zera do 100 procent w godzinę i posiada baterię o pojemności 5000 mAh, jednak ze względu na specyfikę smartfonów, nie oznacza to, że długością działania na jednym ładowaniu pokona pierwszych kandydatów na liście.

Xiaomi Redmi Note 11 jest prostym w użyciu smartfonem. W sklepach powinien kosztować około 899 zł.