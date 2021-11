Tim Cook poleca niektórym użytkownikom iPhone’ów przejście na Androida

Myślę, że ludzie mają dzisiaj wybór Andrew, jeśli chcesz sideloadować, możesz kupić telefon z Androidem. Taki wybór dostajesz, gdy idziesz do sklepu. Jeśli jest to dla Ciebie ważne, to powinieneś kupić telefon z Androidem. Z naszej perspektywy to tak jakbyśmy byli producentami samochodów i mówili klientom, by nie montować poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w samochodzie. To jest po prostu zbyt ryzykowne. To nie byłby iPhone, gdyby nie maksymalizował prywatności i bezpieczeństwa

powiedział Tim Cook w rozmowie z Andrew Sorkinem.