Utrata lub kradzież smartfona może być kosztowna. Jak przygotować się na taki wypadek?

Obecnie prawie 81% światowej populacji korzysta ze smartfonów. W ciągu zaledwie kilku lat urządzenia te stały się nieodzownym elementem życia społecznego. Bilety komunikacji miejskiej, e-dowody osobiste czy dostęp do bankowości mobilnej, to kilka praktycznych funkcji naszego telefonu. Jego utrata może więc znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Mobile, brytyjską firmę zajmującą się sprzedażą telefonów, prawie 30% Brytyjczyków zgubiło swojego smartfona korzystając ze środków komunikacji publicznej. Co zrobić w sytuacji, gdy nam zdarzy się podobna chwila roztargnienia? W optymistycznym scenariuszu pracownicy komunikacji miejskiej lub inni pasażerowie zwrócą urządzenie do biura rzeczy znalezionych i wówczas istnieje cień szansy, że telefon zostanie odzyskany. Jednak w przypadku, gdy ktoś postanowił przywłaszczyć sobie znaleziony smartfon, możemy być narażeni na liczne i kosztowne konsekwencje, obejmujące nie tylko konieczność zakupu nowego telefonu.

Jak zabezpieczyć nasz smartfon przed złodziejami?

Przed pozostawianiem smartfona w komunikacji miejskiej czy restauracji może uchronić nas specjalna smycz, dzięki której nasze urządzenie będzie w zasięgu ręki. Chociaż rozmiary obecnych telefonów nie zachęcają do trzymania ich w kieszeniach spodni, to z pewnością jest to jedna z pierwszych rzeczy, które mogą utrudnić kradzież potencjalnemu złodziejowi.

Prócz najprostszych metod mechanicznych powinniśmy pamiętać o stosowaniu zabezpieczeń, takich jak blokada ekranu oraz czytniki linii papilarnych. Im bardziej skompilowane i wielowątkowe mechanizmy, tym większa szansa, że złodziej odpuści kolejne próby włamania się do sprzętu i go porzuci.

Na rynku istnieją również rozwiązania, które pozwalają monitorować urządzenie, gdy trafi ono w niepowołane ręce. Aplikacje w rodzaju "Znajdź moje urządzenie" umożliwiają zlokalizowanie skradzionego smartfona, a nawet pozwalają ba wykonanie zdjęć, które mogą w przyszłości pomóc w rozpoznaniu sprawcy.

- Nie posiadając żadnego programu, który mógłby namierzyć nasz telefon, jesteśmy wobec takiej sytuacji bezradni. Brak hasła lub blokady biometrycznej, na przykład z wykorzystaniem linii papilarnych, to zaproszenie dla złodzieja i prosta droga, aby mógł on uzyskać dostęp do naszych danych i aplikacji Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET