Plus na Black Friday obniżył ceny wybranych urządzeń Samsung.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512GB można kupić nawet 750 złotych taniej. Klienci, którzy zdecydują się na zakup ratalny tego modelu, zapłacą 749 zł na start oraz 12 rat po 583,32 zł, czyli łącznie 7748,84 zł.

W promocyjnej cenie są też smartwatche Samsunga: Galaxy Watch 5 40mm WiFi oraz Galaxy Watch 5 44mm WiFi o ponad 300 zł taniej, a także Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi w cenie obniżonej o ponad 500 zł.

W rozłożeniu na 12 rat klienci zapłacą za:

Samsung Galaxy Watch 5 40mm WiFi 1 zł na start oraz 12 rat po 84,83 zł - łącznie 1018,96 zł,

1 zł na start oraz 12 rat po 84,83 zł - łącznie 1018,96 zł, Samsung Galaxy Watch 5 44mm WiFi 1 zł na start oraz 12 rat po 93,17zł - łącznie 1119,04zł,

1 zł na start oraz 12 rat po 93,17zł - łącznie 1119,04zł, Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi 1 zł na strat oraz 133,17 zł - łącznie 1599,04 zł.

Zdjęcie Black Friday 2022 w Plusie już trwa. / materiały promocyjne

Abonament w Plusie. Dwa razy więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata

To nie koniec propozycji Plusa na Black Friday. Oprócz atrakcyjnych cen urządzeń klienci którzy wybiorą abonament głosowy za minimum 55 zł miesięcznie, dostaną 2x więcej GB z dostępem do najszybszej sieci 5G w Polsce oraz dostęp do Disney+ na dwa lata w prezencie.

Ponadto Plus do podwojonej ilości GB i dostępu do Disney+ umożliwia dobranie abonamentów dla bliskich za 1 zł miesięcznie nawet na 15 miesięcy. Promocje łączą się ze sobą.