Nagrywanie wiadomości głosowych nie jest niczym nowym. Sam pamiętam, jak bawiłem się tą funkcją w swoim pierwszym smartfonie. Wydawałoby się, że po tak długim czasie istnienia tego narzędzia nie będzie już niczego do ulepszania. A jednak WhatsApp rozbudowuje je o nowe możliwości.

Funkcja nagrywania wiadomości głosowej pojawia się również w innych komunikatorach Mety - Instagramie i Facebook Messengerze. Nie są one tak bardzo rozbudowane, jak w przypadku WhatsAppa. Deweloperzy aplikacji właśnie ogłosili na Twitterze, że od teraz będzie można przesłuchać nagraną wiadomość przed jej wysłaniem lub usunięciem. Do tej pory można ją było jedynie udostępnić lub skasować. Możliwość przesłuchania własnej wiadomości głosowej przed jej wysłaniem pozwoli na skontrolowanie, czy nie wkradł się jakiś błąd, czy nie załamał się głos lub czy się nie zająknęliśmy. Takie rzeczy ciężko wychwycić, gdy to my sami mówimy.

To nie koniec usprawnień nagrywania wiadomości głosowych, jakie deweloperzy WhatsApp planują wprowadzić w przyszłości. Już wcześniej pojawiły się informacje o tym, że w komunikator pozwoli na zatrzymanie nagrywania wiadomości głosowej i późniejsze kontynuowanie. W planach pojawia się również Global Voice Message Player, który przede wszystkim wprowadzi możliwość odsłuchiwania wiadomości głosowych poza okienkiem chatu. Będą one dodatkowo przypięte u góry interfejsu, by ułatwić do nich dostęp. Co więcej, po oficjalnym wyjściu aktualizacji będzie można swobodnie poruszać się po aplikacji bez ryzyka, że odtwarzanie nagrania zostanie przerwane, jak to dzieje się dotychczas.