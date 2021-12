Do tej pory składane smartfony były bardziej traktowane jako droga ciekawostka technologiczna niż pełnoprawne urządzenie mobilne. Klientów odpychała nie tylko cena, lecz również wątpliwa wytrzymałość takich telefonów. Jednak w 2021 roku pojawiło się sporo obiecujących modeli. Bardzo możliwe, że już wkrótce składane smartfony będą w stanie powalczyć o miejsce na rynku z klasycznymi flagowcami.

Jak podaje portal My Smart Price, Xiaomi zgłosiło projekt nowego smartfona do Chińskiej Krajowej Administracji Własności Intelektualnej. Urządzenie składane jest wertykalnie przez co będzie bezpośrednio konkurować z Samsungiem Galaxy Z Flipem 3, Motorolą Razr 5G i Huaweiem P50 Pocket. Nie jest to pierwszy składany smartfon Xiaomi. Na początku tego roku byliśmy świadkami chińskiej premiery urządzenia Mi Mix Fold, lecz nie pojawiło się ono jeszcze globalnie.

W segmencie składanych smartfonów nie można narzekać na brak nowych graczy. Niedawno odbyła się chińska premiera pierwszego składaka OPPO. Find N ma wszystko co potrzebne , by zatrząść rynkiem i strącić z piedestału Samsunga, aktualnego lidera w produkcji, sprzedaży i rozwoju składanych urządzeń. Honor pokazał na krótkim teaserze smartfona w stylu OPPO Find N i Samsunga Galaxy Z Folda 3. Urządzenie wizualnie bardziej przypomina tego pierwszego, a to za sprawą braku przerwy między ekranami. Już teraz wiadomo, że Honor Magic V będzie korzystał z flagowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 gen 1.