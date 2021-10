Xiaomi 11T Pro został rozebrany – sprawdź jak flagowiec Xiaomi wygląda w środku

Xiaomi 11T Pro miało swoją globalną premierę 15 września. Smartfon został zaprezentowany u boku 11T, 11 Lite 5G NE i tableta Pada 5. Nie da się jednak ukryć, że spośród wymienionych urządzeń to Xiaomi 11T Pro budzi największe zainteresowanie, gdyż jest to ich najdroższy flagowiec. Teraz mamy okazję zobaczyć, co kryje się pod jego "maską".

Kanał PBKreviews znany jest z tego, że nagrywa wideo, na których rozmontowuje smartfony. Prowadzący rozłącza po kolei wszystkie komponenty i je wyciąga, a następnie wkłada je z powrotem. W ten sposób można zobaczyć, jak zbudowane są dzisiejsze smartfony. Bohaterem ostatniego odcinka jest flagowiec Xiaomi 11T Pro. Jak się okazuje, chińskie przedsiębiorstwo postanowiło zaimplementować do niego dwie baterie. Z góry są one zabezpieczone grafenową powłoką. Na nagraniu widać, że zwykle jedna z prostszych czynności serwisowych, jaką jest wymiana baterii, w tym przypadku będzie niezwykle ciężka. Żeby wyjąć ogniwa, trzeba wymontować niemal połowę komponentów. Pod baterią również znajduje się powłoka grafenowa, a pod nią miedziana komora. Miedź znajdziemy też na procesorze wraz z pastą termoprzewodzącą. Z takim systemem odprowadzania ciepła nie powinno być żadnych problemów z przegrzewaniem się urządzenia.

PBKreviews ocenił łatwość naprawy Xiaomi 11T Pro na 8/10. Prowadzący zauważył, że pomimo trudności z dostaniem się do baterii, wymiana wyświetlacza jest bardzo prosta.