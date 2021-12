Technologia Szwedzka firma zaprezentowała podskórny chip z zaskakującym zastosowaniem

Wcześniej w sieci pojawiały się pogłoski o różnych datach premiery nowej serii flagowców Xiaomi. Miał się wśród nich znaleźć pierwszy smartfon napędzany Snapdragonem 8 gen 1, więc przewidywano, że prezentacja odbędzie się na początku grudnia. Później prawdopodobną datą wydawał być się 12 grudnia. Ciekawie wyglądałoby to, gdyby dwunasta seria urządzeń została zaprezentowana dwunastego dnia dwunastego miesiąca. Jednak również wtedy nie odbyła się premiera smartfonów Xiaomi. Dopiero teraz producent oficjalnie potwierdził datę wydarzenia, na którym zostaną pokazane flagowce.

Reklama

Xiaomi udostępniło oficjalny plakat promujący premierę Xiaomi 12. Prezentacja urządzenia odbędzie się 28 grudnia. Na plakacie znalazła się postać chińskiego sprintera Su Bingtiana, co najpewniej ma sugerować szybkość z jaką będzie działać nowy flagowiec Xiaomi. Już teraz wiadomo, że oprócz Xiaomi 12 zostanie również zaprezentowane Xiaomi 12X i Xiaomi 12 Pro. Wszystkie urządzenia trafią do sprzedaży z wgranym fabrycznie systemem Android 12 i nakładką MIUI 13.

Xiaomi 12 i 12 Pro zostaną zaopatrzone w chipset Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Procesor ma oferować o 20 proc. więcej mocy i dużo mniejsze zużycie energii od poprzednika. Wstępne testy Motoroli Edge X30 pokazały, że chipset mocno się nagrzewa, co może znacząco wpływać na żywotność niektórych komponentów.

Na początku grudnia byliśmy świadkami ciekawego wyścigu. Pod koniec zeszłego miesiąca został zaprezentowany nowy procesor Qualcomm, a producenci smartfonów walczyli o to, kto jako pierwszy zaimplementuje chipset w swoim urządzeniu. Jeszcze przed premierą Snapdragona 8 gen 1 Xiaomi hucznie zapowiadało, że to ich smartfony jako pierwsze będą działać na tym procesorze, jednak sytuacja w grudniu nieco się skomplikowała. Do wyścigu włączyła się Motorola i to ona jako pierwsza zaprezentowała Edge X30, smartfona działającego na nowym Snapdragonie.