Xiaomi 13T Pro blisko. Znamy cenę, specyfikację i mamy rendery

Xiaomi 13T Pro to kolejny flagowiec chińskiej marki, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Do sieci przedostały się rendery prasowe. Natomiast cena i specyfikacja techniczna to szczegóły, które wyciekły jeszcze wcześniej. W rzeczywistości Xiaomi 13T Pro nie będzie zupełnie nowym modelem producenta.

Zdjęcie Xiaomi 13T Pro / Xiaomi/MySmartPrice / materiały prasowe