Xiaomi chce być numerem jeden na rynku smartfonów już za trzy lata

Xiaomi szturmem wdarło się na rynek oferując smartfony w przystępnych cenach. To zachęciło klientów do dania szansy chińskiemu przedsiębiorstwu. Jak widać, polityka Xiaomi okazała się skuteczna i już teraz firma jest jednym z największych graczy na rynku smartfonów. Potwierdzają to przeróżne raporty. Ostatnie doniesienia portalu Counterpoint wskazują, że w trzecim kwartale 2021 roku Xiaomi odpowiadało za sprzedaż 23,6 proc. smartfonów w Europie. W tym zestawieniu lepiej wypadł tylko Samsung.

Wiceprezydent Xiaomi, Lu Weibing na swoim blogu na Weibo napisał, że w firmie został postawiony główny cel na najbliższe trzy lata. Do końca 2024 Xiaomi planuje zostać globalnym liderem w sprzedaży smartfonów. Tym samym firma chce prześcignąć Apple i Samsunga. W osiągnięciu celu skutecznie może im przeszkodzić aktualny niedobór półprzewodników, który dotyka nawet największych graczy na rynku.

Według najnowszego raportu Counterpoint, dotyczącego globalnej sprzedaży, w samym trzecim kwartale 2021 roku Xiaomi sprzedało globalnie 44,4 miliony smartfonów. To niewiele mniej niż Apple, które może pochwalić się wynikiem 48 milionów sprzedanych telefonów. Liderem klasyfikacji jest oczywiście Samsung, który w trzecim kwartale 2021 roku sprzedał globalnie 69 milionów egzemplarzy smartfonów.