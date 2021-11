Dotychczas można było zauważyć tendencję producentów smartfonów do utrudniania samodzielnej naprawy własnych urządzeń. Dzisiejsze telefony dotykowe są szczelnie zamknięte a ich otwarcie nierzadko wymaga specjalistycznego sprzętu. Producenci nie udostępniają też instrukcji ani oryginalnych części zamiennych, co dodatkowo utrudnia samodzielną naprawę. Wszystko po to, by z każdą błahostką konsumenci musieli się udać do autoryzowanego serwisu. Na szczęście, wygląda na to, że podejście producentów smartfonów zaczyna się zmieniać.

Xiaomi w enigmatycznym wpisie na Twitterze napisało, że troskę o swoich klientów zamierza wznieść na wyższy poziom. Tekst został okraszony grafiką z napisem “Services Simplified". Może to oznaczać, że Xiaomi planuje uprościć samodzielną naprawę swoich urządzeń mobilnych. Sam wpis pozostawia pewne pole do interpretacji, lecz jest to bardzo prawdopodobny scenariusz.

Już wcześniej Apple ogłosiło, że rozpocznie realizację projektu Self Service Repair, który ma na celu ułatwienie samodzielnej naprawy produktów firmy. W tym celu gigant z Cupertino udostępni w internecie instrukcje naprawy. Firma rozpocznie również sprzedaż oryginalnych części zamiennych do swoich urządzeń wraz z niezbędnymi narzędziami. Do tej pory dostęp do nich miały głównie autoryzowane serwisy. Wpis Xiaomi na Twitterze sugeruje, że chińskie przedsiębiorstwo pójdzie w ślady Apple i również będzie wspierać samodzielną naprawę swoich urządzeń.