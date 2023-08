YouTube wprowadza nowe narzędzia w Shorts. TikTok zagrożony?

TikTok to platforma, która kilka lat temu zaczęła szybko rosnąć. Do tego stopnia, że wyprzedziła wiele innych. To m.in. spowodowało, że YouTube jakiś czas temu zdecydował się na wprowadzenie funkcji Shorts, która w zamierzeniu miała skupiać się na krótszych materiałach wideo. Teraz ogłoszono nowe narzędzia dla tej części popularnego serwisu.

YouTube Shorts z funkcją Collab

Jedną z najważniejszych nowości, które YouTube wprowadza do Shorts jest Collab. To nowy sposób na nagrywanie przez twórców krótkich filmów w formacie obok siebie z innymi filmami z serwisu lub skróconymi wideo. Opcja łączy się z innymi i tutaj warto wspomnieć o Green Screen czy Cut. Warto też dodać, że Collab oferuje różne opcje układu dla formatu podzielonego ekranu.

Reklama

Następnie mamy coś, co zapożyczono z TikToka. To naklejki Q&A, czyli z pytaniami i odpowiedziami, która pozwala twórcom zadawać pytania publiczności. Można liczyć wtedy na odpowiedzi udzielane w sekcji komentarzy. Co ważne, można na nie odpowiadać z użyciem krótkich filmów.

Wymienione wyżej nowości będą wprowadzane przez YouTube'a w niedługim czasie. Finalnie mają być dostępne dla wszystkich użytkowników Shortsów.

Wkrótce ruszą testy nowego narzędzia

YouTube szykuje coś jeszcze. To nowe narzędzie, które ma umożliwić twórcom zamieniać poziome filmy w krótkie wideo. Program pilotażowy tej funkcji ma ruszyć w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale dokładnego terminu uruchomienia testów nie podano. Jego celem jest sposobność przeformatowania jak największej liczby materiałów do remiksów. W tym celu użytkownicy będą mogli skorzystać z różnych opcji.

YouTube zapowiedział start platformy Shorts w 2021 r. Nowe filmy szybko zdobyły uznanie użytkowników i zaczęły padać kolejne rekordy odtworzeń. W lutym tego roku Google poinformowało, że każdego dnia takie materiały są łącznie oglądane ponad 50 mld razy. Są to wyniki, których z pewnością można pozazdrościć. Dla porównania rok wcześniej było to 20 mld odsłon mniej.