Do Whatsappa zostanie wprowadzona nowa opcja, która pozwoli nam na opuszczenie czatów grupowych bez powiadamiania wszystkich użytkowników, że to zrobiliśmy. Jest to dobra informacja, ponieważ czasami po prostu nie mamy ochoty ani aktywnie uczestniczyć w dyskusji, ani nawet mieć do niej dostęp. Nie wspominając już o niezręcznych sytuacjach, takich jak rozłam grupy znajomych albo rezygnacja z pracy, w której pracownicy porozumiewali się za pomocą tego komunikatora itp.

Dotychczas każda pojedyncza osoba wiedziała, że wychodzimy na stałe z czatu. Ma się to zmienić już wkrótce, a powiadomieni zostaną jedynie administratorzy grupy. Funkcja planowo ma być dostępna dla wszystkich użytkowników w tym miesiącu.

Reklama

Jest to jedna z opcji, którą Whatsapp chce wprowadzić w celu zwiększenia prywatności internautów. Kolejnym zaproponowanym rozwiązaniem jest ukrywanie swojego statusu, aby osoby trzecie nie wiedziały, kiedy dokładnie jesteśmy online. Meta pracuje też nad funkcją, która powstrzyma przed robieniem zrzutów ekranu wiadomości, jakie z założenia nie mają być ponownie dostępne po odczytaniu.

To wyraźne kroki ze strony firmy, które mają na celu wprowadzenie większej kontroli każdego użytkownika nad udostępnianymi informacjami i zapewnienie prywatności wiadomości. Jak mówi Mark Zuckerberg, czyli właściciel Mety i tym samym Whatsappa, jest to kierunek, w którym firma chce podążać, a rozmowy na tym komunikatorze mają być "niemal tak bezpieczne i prywatne jak rozmowy twarzą w twarz" - czytamy w komunikacie. Do wszystkich tego typu zapewnień raczej dobrze jest jednak podchodzić z dystansem i trochę sceptycznie - w końcu nadal jesteśmy w internecie, a obietnice płyną ze strony ogromnej korporacji.