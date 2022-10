Na razie nie są znane przyczyny awarii WhatsApp, ale nie działa zarówno wysyłanie wiadomości, jak i ich odbieranie. Serwis downdetector.pl wykazuje tysiące zgłoszeń od użytkowników. Pochodzą one z całej Polski, a jak się okazuje również na świecie występują podobne problemu. Awaria zgłaszana jest w Stanach Zjednoczonych i w Hiszpanii. Wiele wskazuje zatem na to, że jest to awaria globalna WhatsApp.

Awaria WhatsApp

WhatsApp to aplikacja, która zadebiutowała w 2009 roku. Od tamtej pory przeszła wiele ewolucji, a największą z nich jest przejęcie przez giganta, jakim jest META, czyli właściciel Facebooka i Instagrama. Komunikator cieszy się popularnością głównie za sprawą niezawodności i w miarę dobrego szyfrowania danych.

Reklama

Zdjęcie / screen z serwisu downdetector.pl / INTERIA.PL

Awaria zakończyła się przed południem. Na razie nie udzielono oficjalnych informacji o przyczynach tak dużej usterki.

W aplikacji WhatsApp możemy przesyłać nie tylko krótkie wiadomości, ale także tworzyć grupy ze znajomymi, przesyłać materiały i zdjęcia, a także prowadzić rozmowy audio i wideo. Do tej pory nie dochodziło do aż tak dużych awarii, która blokowałaby działanie całej aplikacji.