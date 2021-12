Czujniki nacisku w fotelach wykryją pijanych kierowców

Daniel Górecki Motoryzacja

Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad nowymi rozwiązaniami do samochodów, które mają na celu wykrywanie nietrzeźwych kierowców. Słyszeliśmy już o systemach do uruchamiania auta po dmuchnięciu do czegoś na wzór alkomatu czy specjalnych zintegrowanych kamerach.

Fotele z czujnikami nacisku pomogą w walce z nietrzeźwymi kierowcami 123RF/PICSEL