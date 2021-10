GM zaprezentowało nowy system autonomicznej jazdy – szykuje się prawdziwa rewolucja

Nowy system autonomicznej jazdy, nazwany przez GM Ultra Cruise, to nic innego, jak w pełni zaawansowany system wspomagający kierowcę w trakcie prowadzenia pojazdu. Tak naprawdę stanowi od rozszerzenie, dostępnego od 2017 roku rozwiązania o nazwie Super Cruise, które nierzadko było określane jako bardziej bezpieczna i dużo dokładniejsza wersja Autopilota Tesli. Główną różnicą pomiędzy technologiami stosowanymi u konkurencji jest fakt, że Ultra Cruise ma umożliwiać automatyczną jazdę w niemal 95 procentach przypadków.

Tak wysoką dokładność udało się uzyskać m.in. poprzez ograniczenie rynku, na którym wspomniane rozwiązanie będzie dostępne. System został bowiem zaprojektowany wyłącznie na ulice Stanów Zjednoczonych i Kanady. Oczekuje się, że w momencie uruchomienia, będzie on obejmował ponad 3 miliony kilometrów dróg, wliczając w to autostrady, drogi pozamiejskie, a nawet nieutwardzone ścieżki na terenach wiejskich.

Reklama

Do poprawnego działania rozwiązanie wykorzystuje liczne czujniki, kamery, a także specjalnie zaprojektowany radar lidar. To właśnie ten ostatni odpowiada za określenie dystansu od poszczególnych obiektów znajdujących się przed pojazdem. Tryb Ultra Cruise umożliwi w pełni automatyczną jazdę, włączając w to zmiany pasów ruchu, skręty w lewo i w prawo, a nawet wykrywanie przeszkód czy sygnalizacji świetlnych. System umożliwi także w pełni automatyczne parkowanie. Najważniejsze informacje będą wyświetlane na wyświetlaczu samochodu.

GM chce by nowoczesny tryb był wizytówką najbardziej luksusowych modeli należących do koncernu. Pierwszym pojazdem wyposażonym w opisywaną technologię maiłby być Cadillac Lyriq, którego premiera została zaplanowana na 2023 rok.