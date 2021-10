Koniec problemów z parkowaniem – ten motocykl można złożyć i umieścić pod biurkiem

Pewien japoński startup o nazwie Icoma pochwalił się swoim nowym projektem. Mowa tu o elektrycznym motocyklu, którego oryginalna konstrukcja umożliwia jego niemal całkowite złożenie. Dzięki temu niewielki środek transportu możemy zabrać wszędzie ze sobą i umieścić np. pod biurkiem.

Tatamel - bo taką nazwę nosi praktyczny pojazd, posiada 600-watowy silnik, który jest zasilany 12-Ah akumulatorem litowo-jonowo-fosforanowym. Twórcy twierdzą, że rozwiązanie to wystarczy na pokonanie blisko 50 kilometrów jednym ładowaniu. Pomimo niewielkiej jednostki napędowej motocykl jest w stanie osiągnąć prędkość 40 km/h, co czyni go idealnym środkiem komunikacyjnym w zatłoczonym mieście.

Na wyposażeniu jednośladu znajduje się m.in. pełny system oświetlenia LED oraz niezależne zawieszenie ułatwiające jazdę w niewielkim terenie. Pojazd posiada nawet specjalne panele boczne na których można zamieścić dowolną reklamę - np. swojej firmy rozwożącej pizzę.

Niestety na obecną chwilę trudno przewidzieć, czy kiedykolwiek niewielki motocykl trafi do sprzedaży. Firma Icoma zaznacza, że zaprezentowany na poniższym filmie pojazd, jest jedynie prototypem.