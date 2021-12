Pantala Concept H – chińska propozycja latającej taksówki

W zeszłym miesiącu firma Pantuo Aviation ujawniła pierwsze grafiki ukazujące koncept innowacyjnego pojazdu o nazwie Pantala. Tajemniczy projekt został dosyć szybko ogłoszony chińską kopią niemieckiego Lilium, co jak się okazuje nie jest do końca prawdą. Serwis Interesting Engineering skontaktował się z oficjalnym przedstawicielem marki, który rozwiał niektóre wątpliwości.

Elektryczny pojazd Pantala, chociaż na pierwszy rzut oka faktycznie przypomina niemiecką latającą taksówkę, posiada pewne kluczowe różnice konstrukcyjne. Przede wszystkim Według chińskiego przedsiębiorstwa, samolot będzie bazował na 22 elektrycznych wentylatorach, zasilanych przez litowo-jonowe akumulatory. Cały napęd pojazdu będzie zintegrowany z ruchomymi skrzydłami, które w zależności od sytuacji będą mogły zapewnić zarówno poziomy, jak i pionowy lot.

Obszerna i luksusowa kabina pojazdu będzie oferowała pięć wygodnych miejsc dla podróżnych. Jak przekonuje biuro prasowe Pantuo Aviation - Pantala Concept H będzie mógł latać z prędkością dochodzącą nawet 300 km/h przy 250 km zasięgu.

Obecnie Chińczycy są w trakcie opracowywania modelu w mniejszej skali. Ma on zostać wykorzystany do testowania technologii, które finalnie trafią do finalnej wersji pojazdu. Pierwsze testowe loty innowacyjnej taksówki mogą wystartować jeszcze pod koniec tego roku.