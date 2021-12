Wspólne przedsięwzięcie ma za zadanie udoskonalić łańcuch dostaw za pośrednictwem Uber Eats, a także wpłynąć na sam koszt wspomnianej usługi. Jak twierdzi były dyrektor generalny firmy - powodem, dla którego Uber może być drogi, jest fakt zatrudniania kierowcy. Przejście na pojazdy całkowicie autonomiczne ograniczy wydatki z tym związane, a tym samym pozwoli oszczędzić osobie zamawiającej.

Na obecną chwilę jest za wcześnie by prognozować na jaką skale rozwinie się współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami. Według oficjalnych informacji program automatycznych dostaw ma ruszyć jeszcze w tym roku. Pierwsze testy w pełni autonomicznych pojazdów transportowych zostały z kolei zaplanowane na 2022 rok.

To kolejny już pomysł firmy Uber na udoskonalenie swojej usługi Eats. Jakiś czas temu przedsiębiorstwo zaprezentował nowy wygląd swojego autorskiego drona, który wykorzystuje do działania innowacyjne, obrotowe skrzydła z sześcioma wirnikami - tego typu zabieg ma pozwolić statkowi na łatwiejsze wznoszenie się oraz opadanie w pozycji pionowej. Firma liczy na komercjalizację swojego pomysłu do 2023 roku.