Uzbrojony w dwa potężne koła dwuślad bardziej przypomina rakietę niż klasyczny motocykl. Koncept został zaprojektowany przy zachowaniu opływowych kształtów, a szczególną uwagę zwraca jego ruchoma konstrukcja z niezależnym, poziomym zawieszeniem. Pozwala ona na wysunięcie tylnej sekcji maszyny, co ma dodatkowo usprawnić jej właściwości jezdne przy dużych prędkościach. Wrażenie mocy i szybkości podkreślają także jaskrawe kolory, w tym czerwony biały i złoty oraz kontrastowe i naprawdę gigantyczne zaciski hamulców znanej marki Brembo.

Supermotocykl włoskiego studia to także pokaz możliwości. Choć specyfikacja koncepcyjnego modelu pozostaje w sferze wyobraźni, twórcy wyraźnie podkreślają, że został on stworzony do szybkiego pokonywania torów wyścigowych oraz bicia kolejnych rekordów prędkości.

Niestety o prawdziwości tych stwierdzeń, zapewne nigdy nie będzie nam dane się przekonać. Choć Studio Lazzarini słynie z tego, że potrafi urzeczywistnić swoje koncepty - Hypercycle pozostanie jedynie wizją supersportowego motocykla. Faktu tego nie zmienią nawet chęci i zasobności portfeli potencjalnych inwestorów.





Zdjęcie Hypercycle / Studio Lazzarini Design / materiały prasowe