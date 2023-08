Amerykanie powtarzają ogromny sukces w zakresie fuzji jądrowej

To przełom, ale zysk jest wciąż zdecydowanie zbyt mały

Wstępne wyniki sugerują, że tym razem udało się wygenerować 3,5 megadżula energii, a do zasilania laserów użyto 2,05 megadżula energii, czyli mowa o zysku na poziomie 1,45 MJ - nieco większym niż ostatnio, kiedy przy takim samym zużyciu wyprodukowano 3,15 MJ.

Imponujące? Zdecydowanie, ale należy pamiętać, że taki zysk pozwala co najwyżej na zagotowanie kilku litrów wody, a w pełni funkcjonalna elektrownia termojądrowa oparta na technologii NIF wymagałaby do 100 razy silniejszych laserów pulsujących kilka razy na sekundę.

Oznacza to, że na tanią energię jądrową w naszych domach poczekamy najpewniej jeszcze kolejne dziesięciolecia. Bo chociaż osiągnięcie LLNL jest ekstremalnie ważne, to fuzja została przeprowadzona na znacznie mniejszą skalę niż to, czego rzeczywiście potrzebujemy.

