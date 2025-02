Naukowcy z alarmującymi danymi o Arktyce. "Będzie nie do poznania"

Arktyka się zmienia. Co czeka najszybciej ocieplający się region Ziemi?

Specjaliści wskazują, iż prognozuje się, że do końca tego stulecia globalne temperatury osiągną 2,7 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Już teraz Arktyka ociepla się cztery razy szybciej niż reszta planety. Potwierdzenia tych przewidywań co do zmian, jakie mogą zajść w tym regionie świata w ciągu najbliższego stulecia, szukać można w najnowszym artykule przeglądowym. "Znikające krajobrazy: Arktyka przy globalnym ociepleniu +2,7 °C" napisany został pod kierownictwem starszej badaczki z NSIDC, Julienne Stroeve. Opublikowano go na łamach "Science".