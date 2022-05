Choroby sercowo-naczyniowe odpowiadają za prawie 1/3 wszystkich zgonów na świecie. Monitorowanie hemodynamiki, czyli przepływu krwi przez naczynia krwionośne, może poprawić jakość leczenia, ale istniejące urządzenia kliniczne są ograniczone technologicznie. Co więcej, choroby takie jak nadciśnienie czy miażdżyca, są bardzo trudne do kontrolowania.

Zespół adiunkta Woon-Hong Yeo z Georgia Tech stara się zwiększyć szanse pacjentów, dzięki stworzeniu miękkiego, wszczepialnego systemu monitorowania. Ich implant składa się z inteligentnego stentu i drukowanych miękkich czujników, które są w stanie monitorować hemodynamikę w czasie rzeczywistym - bez baterii i obwodów.

- Ten system elektroniczny został zaprojektowany do bezprzewodowego dostarczania danych hemodynamicznych, w tym ciśnienia tętniczego, pulsu i przepływu, do zewnętrznego systemu akwizycji danych. Jest przy tym bardzo mały i cienki, dlatego możemy go zainstalować za pomocą cewnika w dowolnym miejscu wewnątrz ciała - powiedział Yeo, którego zespół opublikował swoje badania w czasopiśmie "Science Advances".

Gdy implant zostanie zainstalowany u pacjenta z miażdżycą, oprócz rozszerzania i zapobiegania zwężaniu się tętnicy (jak w przypadku tradycyjnego stentu), będzie mógł również zapewnić stałe zbieranie danych.

- Obecnie, po założeniu stentu nie ma pewności, czy problem został rozwiązany, a pacjenci mogą wracać z tym samym problemem. Może to być wada stentu, problem z jego wprowadzeniem lub problem z przepływem krwi u pacjenta - powiedział Yeo.

Obecnie wykorzystywane metody monitorowania stanu naczyń krwionośnych pacjenta - angiogramy - są kosztowne, a w wielu przypadkach nieskuteczne. Nowy system opracowany przez zespół Yeo pozwala pokonać wszelkie przeciwności.

- Zasadniczo ten system czujników można umieścić w dowolnym miejscu w organizmie. Inną zaletą tej platformy technologicznej jest to, że oprócz tego, że jest to system czujników do wszczepiania, może być również używany jako system do noszenia. Pomyśl o smartwatchu i o tym, jak dużą część jego objętości zajmują obwody i baterie. Jeśli usuniemy to wszystko, otrzymamy urządzenie cieńsze od typowego plastra, prawie niewidoczny monitor zdrowia, który można nosić wszędzie - dodał Yeo.

System przetestowano już na modelach zwierzęcych, ale droga do testów z udziałem ludzi jest daleka.