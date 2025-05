Naukowcy dokonali niesamowite odkrycia. We wczesnym wszechświecie znaleziono galaktykę, która jest zaskakująca podobna do Drogi Mlecznej. Stało się to możliwe za sprawą obserwacji, gdzie astronomowie wykorzystali potężne narzędzia.

Galaktyka J0107a zaskakująco podobna do Drogi Mlecznej

Odkryta galaktyka została sklasyfikowana pod nazwą J0107a i istniała już około 2,6 mld lat po Wielkim Wybuchu, który dał początek wszechświatowi. Astronomowie postanowili sięgnąć po Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba oraz obserwatorium ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), co miało pozwolić na lepsze zbadanie obiektu. Uzyskane efekty były co najmniej zaskakujące.

Najbardziej zaskakujące jest podobieństwo do lokalnych galaktyk

I rzeczywiście, bo J0107a wykazuje bardzo duże podobieństwo do Drogi Mlecznej. To galaktyka spiralna z gwiazdami o masie około 450 mld mas Słońca, która wręcz eksploduje formującymi się gwiazdami. Odbywa się to z szybkością 500 mas Słońca rocznie.

Galaktyka J0107a na połączonym obrazie z ALMA i Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. NASA, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Huang et al. materiał zewnętrzny

Jest to możliwe za sprawą dużych ilości gazu przetaczających się do centrum galaktyki, co napędza szybkie formowanie się gwiazd. Warto jednak dodać, że proces odbywa się około 10 do 100 razy szybciej niż w galaktykach, które widzimy wokół nas w lokalnym wszechświecie. Dotyczy to również Drogi Mlecznej.

Bliźniak Drogi Mlecznej może zmienić myślenie o ewolucjach galaktyk we wszechświecie

Procesy, które zachodziły w galaktyce J0107a we wczesnym etapie istnienia wszechświata, są dla naukowców zaskoczeniem. Ci twierdzą, że może to zmienić nasze rozumienie o ewolucji tego typu obiektów w okresie po Wielkim Wybuchu.

Interesuje nas istnienie tak dużej galaktyki o spiralnym kształcie zaledwie 2,6 mld lat po Wielkim Wybuchu

Naukowcy obecnie biorą pod uwagę różne procesy, które mogły przyczynić się do powstania takiej galaktyki we wczesnym wszechświecie. Astronomowie mają nadzieję, że przyszłe obserwacje obiektu pomogą uzyskać więcej odpowiedzi.

