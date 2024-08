Centrum Nauki Kopernik zostanie zamknięte od września. Co dalej z obiektem?

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie to jedna z najpopularniejszych atrakcji stolicy. Z jednej strony można narzekać na ilość odwiedzających, z drugiej, chyba trzeba się cieszyć, że dla młodych nauka jest tak atrakcyjna i chcą zagłębiać się w jej tajemnice. Tym nieco starszym może być trudno uwierzyć, że obiekt stoi na warszawskim Powiślu już niemal 14 lat.

Nasz budynek stoi na warszawskim Powiślu już blisko 14 lat. Wiele się zmieniło od 2010 roku. Najmłodsze dzieci, które jako pierwsze bawiły się na wystawie "Bzzz!", są już licealistami. Witający gości RoboThespian z cudu nowoczesnej robotyki stał się sympatycznym staruszkiem, ustępującym miejsca współczesnym humanoidom. Szykujemy się na kolejną zmianę. Przekazano w komunikacie na stronie "Kopernika"

Dlaczego Centrum Nauki Kopernik zostanie zamknięte?

Po tak długim czasie funkcjonowania placówka wymaga modernizacji, pojawią się też nowe atrakcje. Przede wszystkim systemy klimatyzacji i wentylacji przestały być wydajne, co zmniejsza komfortowe zwiedzanie "Kopernika" latem. Oprócz tego zmienić się mają także Laboratoria, pojawi się nowa wystawa dotycząca trucizn, a Planetarium zostanie wyposażone w nowe monitory.

W związku z tym cały Kopernik będzie zamknięty we wrześniu i październiku, a Planetarium i niektóre atrakcje na Wystawach - już od sierpnia.

Ze względu na prace remontowe nieczynne będą:



Laboratoria — od 1 sierpnia;

Planetarium, wystawa "Patrz: Ziemia", Teatr Robotyczny — od 19 sierpnia;

całe Wystawy — od 2 września.

Zakończenie prac remontowych na Wystawach planowane jest najwcześniej na pierwszą połowę listopada.

Koniec z popularyzacją na co najmniej dwa miesiące? Nic bardziej mylnego

Choć remont faktycznie uniemożliwi pracę w normalnym trybie, to nie oznacza to, że placówka całkowicie zawiesza działalność. Część atrakcji zostanie przeniesiona do sąsiedniego budynku. - W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będą się odbywać warsztaty dla grup zorganizowanych w Wytwórni oraz zajęcia znane z Majsterni czy Laboratoriów. Przez cały czas zapraszamy także do ogrodu na dachu. - poinformowano w komunikacie.

W tym czasie nauka wyjdzie też na ulice Warszawy. Będzie można tam spotkać animatorów wyposażonych w akcesoria do szybkich doświadczeń i pokazów.