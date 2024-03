Jezioro podlodowcowe Qilin, drugie co do wielkości zakopane jezioro odkryte do tej pory na Antarktydzie, ma rozwijającą się historię trwającą co najmniej 3 miliony lat izolacji od świata zewnętrznego, co czyni je idealnym miejscem do odkrywania jezior podlodowcowych i życia podlodowcowego.

Jiang Su, badacz z Chińskiego Instytutu Badań Polarnych