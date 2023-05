Co czytanie robi z naszym mózgiem. Aktywuje ciekawe obszary

Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie przeprowadzili badania dotyczące aktywności mózgu podczas procesu czytania. Do tej pory wiele razy badano mózg pod tym kątem, jednak żadne z nich nie wyjaśniły, jak obwody neuronowe działają w tych obszarach mózgu i sprawiając, że rozumiemy słowa.

Badania nad mózgiem

To badanie pomaga nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozproszone ośrodki w sieci językowej mózgu współpracują ze sobą i wchodzą w interakcje, aby umożliwić nam zrozumienie złożonych zdań. Mówi neuronaukowiec Oscar Woolnough

W badaniu wzięło udział 36 osób, podczas których naukowcy rejestrowali aktywność neuronową uczestników w czasie rzeczywistym. Ochotnikom wszczepiono elektrody wewnątrzczaszkowe. Następnie musieli czytać określone teksty. Sensowne zdania, listę słów bądź pseudo słów lub zdania, które były poprawne pod względem gramatycznym i interpunkcyjnym, jednak zawierały wymyślone słowa, które naukowcy nazwali „Jabberwocky”.

Co się dzieje z naszym mózgiem

Podczas czytania aktywują się dwie sąsiednie ścieżki, po to, abyśmy mogli zrozumieć sens tekstu. Pierwsza z nich obejmuje płat czołowy, skąd wysyła sygnały do płata skroniowego, który aktywowany jest, gdy osoba zaczyna rozumieć sens zdania w trakcie jego czytania. Druga ścieżka wykorzystuje inną część płata skroniowego, wysyłając sygnały powrotem do płata czołowego.

Ta część największa aktywność wykazywała, gdy osoba czytała listę słów, natomiast mniejszą, gdy całe zdania. Co dowodzi temu, że odpowiada za zwiększenie zrozumienia poszczególnych słów. Współpraca tych dwóch sieci umożliwia nam zrozumienie jednocześnie pojedynczego słowa, jak i całego zdania. Te badania są ważne ze względu na to, że wiedza na temat mechanizmów zachodzących w naszych mózgach jest bardzo ważna. Może pomóc to osobom mającym trudności z czytaniem czy dotkniętych dysleksją, poprzez znalezienie przyczyny w połączeniach neuronowych.

Nasze mózgi są ze sobą niezwykle połączone, a zrozumienie języka wymaga precyzyjnej sekwencji szybkich, dynamicznych procesów zachodzących w wielu miejscach w całym mózgu. Nasza praca wyjaśnia, że większość procesów – powiedzmy rozumienie lub generowanie języka – nie występuje w jednym regionie, ale najlepiej rozumieć je jako bardzo przejściowe stany, które wiele oddzielnych obszarów mózgu osiąga dzięki bardzo krótkim, ale krytycznym interakcjom.